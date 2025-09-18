Dagens MAY livepris er 0.04463 USD. Spor prisoppdateringer for MAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MAY livepris er 0.04463 USD. Spor prisoppdateringer for MAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MAY

MAY Prisinformasjon

MAY teknisk dokument

MAY Offisiell nettside

MAY tokenomics

MAY Prisprognose

MAY-historikk

MAY Kjøpeguide

MAY-til-fiat-valutakonverter

MAY Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MAY Logo

MAY Pris(MAY)

1 MAY til USD livepris:

$0.04463
$0.04463$0.04463
0.00%1D
USD
MAY (MAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:12:27 (UTC+8)

MAY (MAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0444
$ 0.0444$ 0.0444
24 timer lav
$ 0.0532
$ 0.0532$ 0.0532
24 timer høy

$ 0.0444
$ 0.0444$ 0.0444

$ 0.0532
$ 0.0532$ 0.0532

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.04064135433705523
$ 0.04064135433705523$ 0.04064135433705523

-0.34%

0.00%

-5.11%

-5.11%

MAY (MAY) sanntidsprisen er $ 0.04463. I løpet av de siste 24 timene har MAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0444 og et toppnivå på $ 0.0532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAY er $ 10.157036358034295, mens den rekordlave prisen er $ 0.04064135433705523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAY endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAY (MAY) Markedsinformasjon

No.1085

$ 13.19M
$ 13.19M$ 13.19M

$ 72.00K
$ 72.00K$ 72.00K

$ 44.63M
$ 44.63M$ 44.63M

295.49M
295.49M 295.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.54%

SOL

Nåværende markedsverdi på MAY er $ 13.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.00K. Den sirkulerende forsyningen på MAY er 295.49M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.63M.

MAY (MAY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MAY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00262-5.55%
60 dager$ -0.01455-24.59%
90 dager$ +0.03463+346.30%
MAY Prisendring i dag

I dag registrerte MAY en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MAY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00262 (-5.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MAY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MAY en endring på $ -0.01455 (-24.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MAY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03463+346.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MAY (MAY)?

Sjekk ut MAY Prishistorikk-siden nå.

Hva er MAY (MAY)

MAY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MAY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MAY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MAY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MAY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MAY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MAY (MAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MAY (MAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MAY.

Sjekk MAYprisprognosen nå!

MAY (MAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MAY (MAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MAY (MAY)

Leter du etter hvordan du kjøperMAY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MAY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAY til lokale valutaer

1 MAY(MAY) til VND
1,174.43845
1 MAY(MAY) til AUD
A$0.0673913
1 MAY(MAY) til GBP
0.0330262
1 MAY(MAY) til EUR
0.0379355
1 MAY(MAY) til USD
$0.04463
1 MAY(MAY) til MYR
RM0.187446
1 MAY(MAY) til TRY
1.8463431
1 MAY(MAY) til JPY
¥6.56061
1 MAY(MAY) til ARS
ARS$65.8256796
1 MAY(MAY) til RUB
3.726605
1 MAY(MAY) til INR
3.9314567
1 MAY(MAY) til IDR
Rp743.8330358
1 MAY(MAY) til KRW
62.3320432
1 MAY(MAY) til PHP
2.5412322
1 MAY(MAY) til EGP
￡E.2.1493808
1 MAY(MAY) til BRL
R$0.2374316
1 MAY(MAY) til CAD
C$0.0611431
1 MAY(MAY) til BDT
5.4377192
1 MAY(MAY) til NGN
66.81111
1 MAY(MAY) til COP
$174.3359375
1 MAY(MAY) til ZAR
R.0.7738842
1 MAY(MAY) til UAH
1.8441116
1 MAY(MAY) til TZS
T.Sh.110.4699612
1 MAY(MAY) til VES
Bs7.27469
1 MAY(MAY) til CLP
$42.62165
1 MAY(MAY) til PKR
Rs12.6677792
1 MAY(MAY) til KZT
24.18946
1 MAY(MAY) til THB
฿1.4214655
1 MAY(MAY) til TWD
NT$1.3491649
1 MAY(MAY) til AED
د.إ0.1637921
1 MAY(MAY) til CHF
Fr0.0352577
1 MAY(MAY) til HKD
HK$0.3467751
1 MAY(MAY) til AMD
֏17.0995382
1 MAY(MAY) til MAD
.د.م0.4030089
1 MAY(MAY) til MXN
$0.821192
1 MAY(MAY) til SAR
ريال0.1673625
1 MAY(MAY) til ETB
Br6.4075291
1 MAY(MAY) til KES
KSh5.7702127
1 MAY(MAY) til JOD
د.أ0.03164267
1 MAY(MAY) til PLN
0.1615606
1 MAY(MAY) til RON
лв0.1928016
1 MAY(MAY) til SEK
kr0.4199683
1 MAY(MAY) til BGN
лв0.0740858
1 MAY(MAY) til HUF
Ft14.8367972
1 MAY(MAY) til CZK
0.9225021
1 MAY(MAY) til KWD
د.ك0.01361215
1 MAY(MAY) til ILS
0.1486179
1 MAY(MAY) til BOB
Bs0.3083933
1 MAY(MAY) til AZN
0.075871
1 MAY(MAY) til TJS
SM0.4181831
1 MAY(MAY) til GEL
0.120501
1 MAY(MAY) til AOA
Kz40.6833691
1 MAY(MAY) til BHD
.د.ب0.01682551
1 MAY(MAY) til BMD
$0.04463
1 MAY(MAY) til DKK
kr0.2834005
1 MAY(MAY) til HNL
L1.1697523
1 MAY(MAY) til MUR
2.0235242
1 MAY(MAY) til NAD
$0.7752231
1 MAY(MAY) til NOK
kr0.4436222
1 MAY(MAY) til NZD
$0.075871
1 MAY(MAY) til PAB
B/.0.04463
1 MAY(MAY) til PGK
K0.1865534
1 MAY(MAY) til QAR
ر.ق0.1624532
1 MAY(MAY) til RSD
дин.4.4518425
1 MAY(MAY) til UZS
soʻm550.9872521
1 MAY(MAY) til ALL
L3.6801898
1 MAY(MAY) til ANG
ƒ0.0798877
1 MAY(MAY) til AWG
ƒ0.080334
1 MAY(MAY) til BBD
$0.08926
1 MAY(MAY) til BAM
KM0.0740858
1 MAY(MAY) til BIF
Fr133.22055
1 MAY(MAY) til BND
$0.0571264
1 MAY(MAY) til BSD
$0.04463
1 MAY(MAY) til JMD
$7.1590983
1 MAY(MAY) til KHR
179.9593175
1 MAY(MAY) til KMF
Fr18.65534
1 MAY(MAY) til LAK
970.2173719
1 MAY(MAY) til LKR
Rs13.5117325
1 MAY(MAY) til MDL
L0.7413043
1 MAY(MAY) til MGA
Ar197.4774851
1 MAY(MAY) til MOP
P0.3574863
1 MAY(MAY) til MVR
0.682839
1 MAY(MAY) til MWK
MK77.4825893
1 MAY(MAY) til MZN
MT2.851857
1 MAY(MAY) til NPR
Rs6.2892596
1 MAY(MAY) til PYG
318.74746
1 MAY(MAY) til RWF
Fr64.66887
1 MAY(MAY) til SBD
$0.365966
1 MAY(MAY) til SCR
0.6395479
1 MAY(MAY) til SRD
$1.6999567
1 MAY(MAY) til SVC
$0.3909588
1 MAY(MAY) til SZL
L0.7743305
1 MAY(MAY) til TMT
m0.156205
1 MAY(MAY) til TND
د.ت0.13000719
1 MAY(MAY) til TTD
$0.3021451
1 MAY(MAY) til UGX
Sh156.56204
1 MAY(MAY) til XAF
Fr24.90354
1 MAY(MAY) til XCD
$0.120501
1 MAY(MAY) til XOF
Fr24.90354
1 MAY(MAY) til XPF
Fr4.50763
1 MAY(MAY) til BWP
P0.5944716
1 MAY(MAY) til BZD
$0.0897063
1 MAY(MAY) til CVE
$4.1894181
1 MAY(MAY) til DJF
Fr7.89951
1 MAY(MAY) til DOP
$2.7679526
1 MAY(MAY) til DZD
د.ج5.7831554
1 MAY(MAY) til FJD
$0.1004175
1 MAY(MAY) til GNF
Fr388.05785
1 MAY(MAY) til GTQ
Q0.3418658
1 MAY(MAY) til GYD
$9.3481998
1 MAY(MAY) til ISK
kr5.40023

MAY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MAY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MAY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MAY

Hvor mye er MAY (MAY) verdt i dag?
Live MAY prisen i USD er 0.04463 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAY til USD er $ 0.04463. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MAY?
Markedsverdien for MAY er $ 13.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAY?
Den sirkulerende forsyningen av MAY er 295.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAY ?
MAY oppnådde en ATH-pris på 10.157036358034295 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAY?
MAY så en ATL-pris på 0.04064135433705523 USD.
Hva er handelsvolumet til MAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAY er $ 72.00K USD.
Vil MAY gå høyere i år?
MAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:12:27 (UTC+8)

MAY (MAY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MAY-til-USD-kalkulator

Beløp

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.04463 USD

Handle MAY

MAYUSDT
$0.04463
$0.04463$0.04463
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker