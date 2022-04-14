Unmarshal (MARSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unmarshal (MARSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unmarshal (MARSH) Informasjon Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Offisiell nettside: https://unmarshal.io/ Teknisk dokument: https://docs.unmarshal.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37

Unmarshal (MARSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unmarshal (MARSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 804.80K $ 804.80K $ 804.80K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 64.64M $ 64.64M $ 64.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M All-time high: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 All-Time Low: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 Nåværende pris: $ 0.01245 $ 0.01245 $ 0.01245 Lær mer om Unmarshal (MARSH) pris

Unmarshal (MARSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unmarshal (MARSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MARSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MARSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MARSHs tokenomics, kan du utforske MARSH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MARSH Interessert i å legge til Unmarshal (MARSH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MARSH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Unmarshal (MARSH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MARSH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MARSH nå!

MARSH prisforutsigelse Vil du vite hvor MARSH kan være på vei? Vår MARSH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MARSH tokenets prisforutsigelse nå!

