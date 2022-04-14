MAPO (MAPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAPO (MAPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAPO (MAPO) Informasjon MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. Offisiell nettside: https://www.mapprotocol.io/ Teknisk dokument: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Blokkutforsker: https://www.maposcan.io Kjøp MAPO nå!

MAPO (MAPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAPO (MAPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.99M $ 27.99M $ 27.99M Total forsyning: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Sirkulerende forsyning: $ 6.03B $ 6.03B $ 6.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.40M $ 46.40M $ 46.40M All-time high: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 All-Time Low: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 Nåværende pris: $ 0.00464 $ 0.00464 $ 0.00464 Lær mer om MAPO (MAPO) pris

MAPO (MAPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAPO (MAPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAPOs tokenomics, kan du utforske MAPO tokenets livepris!

