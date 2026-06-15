Mantis pris i dag

Sanntids Mantis (SN123) pris i dag er $ 1.015, med en 4.44% endring de siste 24 timene. Nåværende SN123 til USD konverteringssats er $ 1.015 per SN123.

Mantis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,544,935, med en sirkulerende forsyning på 3.49M SN123. I løpet av de siste 24 timene SN123 har den blitt handlet mellom $ 0.961683(laveste) og $ 1.038 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.36, mens tidenes laveste notering var $ 0.630808.

Kortsiktig har SN123 beveget seg +3.36% i løpet av den siste timen og +28.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 295.38K.

Mantis (SN123) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Volum (24 timer) $ 295.38K$ 295.38K $ 295.38K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Opplagsforsyning 3.49M 3.49M 3.49M Total forsyning 3,492,524.016822404 3,492,524.016822404 3,492,524.016822404

Nåværende markedsverdi på Mantis er $ 3.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 295.38K. Den sirkulerende forsyningen på SN123 er 3.49M, med en total tilgang på 3492524.016822404. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.54M.