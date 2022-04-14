Maneki (MANEKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maneki (MANEKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maneki (MANEKI) Informasjon Maneki is a memecoin on the Solana Chain Offisiell nettside: https://manekineko.world Blokkutforsker: https://solscan.io/token/25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ Kjøp MANEKI nå!

Maneki (MANEKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maneki (MANEKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M Total forsyning: $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B Sirkulerende forsyning: $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M All-time high: $ 0.02795 $ 0.02795 $ 0.02795 All-Time Low: $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 Nåværende pris: $ 0.0013517 $ 0.0013517 $ 0.0013517 Lær mer om Maneki (MANEKI) pris

Maneki (MANEKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maneki (MANEKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MANEKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MANEKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANEKIs tokenomics, kan du utforske MANEKI tokenets livepris!

Maneki (MANEKI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MANEKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MANEKI nå!

MANEKI prisforutsigelse Vil du vite hvor MANEKI kan være på vei? Vår MANEKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MANEKI tokenets prisforutsigelse nå!

