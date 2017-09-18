Decentraland (MANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decentraland (MANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decentraland (MANA) Informasjon Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Offisiell nettside: https://decentraland.org/ Teknisk dokument: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi Kjøp MANA nå!

Decentraland (MANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decentraland (MANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 616.33M $ 616.33M $ 616.33M Total forsyning: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Sirkulerende forsyning: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 686.25M $ 686.25M $ 686.25M All-time high: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 All-Time Low: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Nåværende pris: $ 0.3129 $ 0.3129 $ 0.3129 Lær mer om Decentraland (MANA) pris

Decentraland (MANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decentraland (MANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANAs tokenomics, kan du utforske MANA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MANA Interessert i å legge til Decentraland (MANA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MANA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MANA på MEXC nå!

Decentraland (MANA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MANA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MANA nå!

MANA prisforutsigelse Vil du vite hvor MANA kan være på vei? Vår MANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MANA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!