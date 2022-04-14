LUKSO (LYX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LUKSO (LYX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LUKSO (LYX) Informasjon Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Offisiell nettside: https://lukso.network/ Teknisk dokument: https://docs.lukso.tech/ Blokkutforsker: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Kjøp LYX nå!

LUKSO (LYX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LUKSO (LYX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.11M $ 26.11M $ 26.11M Total forsyning: $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M Sirkulerende forsyning: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.01M $ 36.01M $ 36.01M All-time high: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 All-Time Low: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Nåværende pris: $ 0.855 $ 0.855 $ 0.855 Lær mer om LUKSO (LYX) pris

LUKSO (LYX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LUKSO (LYX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LYX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LYX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LYXs tokenomics, kan du utforske LYX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LYX Interessert i å legge til LUKSO (LYX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LYX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LYX på MEXC nå!

LUKSO (LYX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LYX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LYX nå!

LYX prisforutsigelse Vil du vite hvor LYX kan være på vei? Vår LYX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LYX tokenets prisforutsigelse nå!

