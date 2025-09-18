Hva er LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LUKSO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LYX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om LUKSO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LUKSO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LUKSO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LUKSO (LYX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LUKSO (LYX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LUKSO.

Sjekk LUKSOprisprognosen nå!

LUKSO (LYX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LUKSO (LYX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LYX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LUKSO (LYX)

Leter du etter hvordan du kjøperLUKSO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LUKSO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LYX til lokale valutaer

Prøv konverting

LUKSO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LUKSO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om LUKSO Hvor mye er LUKSO (LYX) verdt i dag? Live LYX prisen i USD er 0.871 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LYX-til-USD-pris? $ 0.871 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LYX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LUKSO? Markedsverdien for LYX er $ 26.60M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LYX? Den sirkulerende forsyningen av LYX er 30.54M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLYX ? LYX oppnådde en ATH-pris på 11.614818376214712 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LYX? LYX så en ATL-pris på 0.5508968765168473 USD . Hva er handelsvolumet til LYX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LYX er $ 121.83K USD . Vil LYX gå høyere i år? LYX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LYX prisprognosen for en mer grundig analyse.

LUKSO (LYX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?