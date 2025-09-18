Dagens LUKSO livepris er 0.871 USD. Spor prisoppdateringer for LYX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LUKSO livepris er 0.871 USD. Spor prisoppdateringer for LYX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LYX

LYX Prisinformasjon

LYX teknisk dokument

LYX Offisiell nettside

LYX tokenomics

LYX Prisprognose

LYX-historikk

LYX Kjøpeguide

LYX-til-fiat-valutakonverter

LYX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

LUKSO Logo

LUKSO Pris(LYX)

1 LYX til USD livepris:

$0.871
$0.871$0.871
-0.91%1D
USD
LUKSO (LYX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:48:31 (UTC+8)

LUKSO (LYX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.85
$ 0.85$ 0.85
24 timer lav
$ 0.902
$ 0.902$ 0.902
24 timer høy

$ 0.85
$ 0.85$ 0.85

$ 0.902
$ 0.902$ 0.902

$ 11.614818376214712
$ 11.614818376214712$ 11.614818376214712

$ 0.5508968765168473
$ 0.5508968765168473$ 0.5508968765168473

+0.46%

-0.91%

-6.65%

-6.65%

LUKSO (LYX) sanntidsprisen er $ 0.871. I løpet av de siste 24 timene har LYX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.85 og et toppnivå på $ 0.902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYX er $ 11.614818376214712, mens den rekordlave prisen er $ 0.5508968765168473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYX endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -6.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUKSO (LYX) Markedsinformasjon

No.825

$ 26.60M
$ 26.60M$ 26.60M

$ 121.83K
$ 121.83K$ 121.83K

$ 36.68M
$ 36.68M$ 36.68M

30.54M
30.54M 30.54M

42,115,181.93
42,115,181.93 42,115,181.93

LYX

Nåværende markedsverdi på LUKSO er $ 26.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.83K. Den sirkulerende forsyningen på LYX er 30.54M, med en total tilgang på 42115181.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.68M.

LUKSO (LYX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene LUKSO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.008-0.91%
30 dager$ -0.279-24.27%
60 dager$ +0.062+7.66%
90 dager$ +0.126+16.91%
LUKSO Prisendring i dag

I dag registrerte LYX en endring på $ -0.008 (-0.91%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

LUKSO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.279 (-24.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

LUKSO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LYX en endring på $ +0.062 (+7.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

LUKSO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.126+16.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for LUKSO (LYX)?

Sjekk ut LUKSO Prishistorikk-siden nå.

Hva er LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LUKSO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LYX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om LUKSO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LUKSO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LUKSO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LUKSO (LYX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LUKSO (LYX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LUKSO.

Sjekk LUKSOprisprognosen nå!

LUKSO (LYX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LUKSO (LYX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LYX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LUKSO (LYX)

Leter du etter hvordan du kjøperLUKSO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LUKSO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LYX til lokale valutaer

1 LUKSO(LYX) til VND
22,920.365
1 LUKSO(LYX) til AUD
A$1.31521
1 LUKSO(LYX) til GBP
0.64454
1 LUKSO(LYX) til EUR
0.74035
1 LUKSO(LYX) til USD
$0.871
1 LUKSO(LYX) til MYR
RM3.6582
1 LUKSO(LYX) til TRY
36.04198
1 LUKSO(LYX) til JPY
¥128.037
1 LUKSO(LYX) til ARS
ARS$1,284.65532
1 LUKSO(LYX) til RUB
72.7285
1 LUKSO(LYX) til INR
76.72639
1 LUKSO(LYX) til IDR
Rp14,516.66086
1 LUKSO(LYX) til KRW
1,216.47344
1 LUKSO(LYX) til PHP
49.68184
1 LUKSO(LYX) til EGP
￡E.41.94736
1 LUKSO(LYX) til BRL
R$4.63372
1 LUKSO(LYX) til CAD
C$1.19327
1 LUKSO(LYX) til BDT
106.03554
1 LUKSO(LYX) til NGN
1,301.93596
1 LUKSO(LYX) til COP
$3,389.10455
1 LUKSO(LYX) til ZAR
R.15.08572
1 LUKSO(LYX) til UAH
35.98972
1 LUKSO(LYX) til TZS
T.Sh.2,155.93404
1 LUKSO(LYX) til VES
Bs141.973
1 LUKSO(LYX) til CLP
$831.805
1 LUKSO(LYX) til PKR
Rs247.22464
1 LUKSO(LYX) til KZT
471.56811
1 LUKSO(LYX) til THB
฿27.70651
1 LUKSO(LYX) til TWD
NT$26.32162
1 LUKSO(LYX) til AED
د.إ3.19657
1 LUKSO(LYX) til CHF
Fr0.68809
1 LUKSO(LYX) til HKD
HK$6.76767
1 LUKSO(LYX) til AMD
֏333.3317
1 LUKSO(LYX) til MAD
.د.م7.85642
1 LUKSO(LYX) til MXN
$16.00898
1 LUKSO(LYX) til SAR
ريال3.26625
1 LUKSO(LYX) til ETB
Br125.04947
1 LUKSO(LYX) til KES
KSh112.51578
1 LUKSO(LYX) til JOD
د.أ0.617539
1 LUKSO(LYX) til PLN
3.15302
1 LUKSO(LYX) til RON
лв3.75401
1 LUKSO(LYX) til SEK
kr8.1874
1 LUKSO(LYX) til BGN
лв1.44586
1 LUKSO(LYX) til HUF
Ft289.36362
1 LUKSO(LYX) til CZK
17.99486
1 LUKSO(LYX) til KWD
د.ك0.265655
1 LUKSO(LYX) til ILS
2.90043
1 LUKSO(LYX) til BOB
Bs6.01861
1 LUKSO(LYX) til AZN
1.4807
1 LUKSO(LYX) til TJS
SM8.15256
1 LUKSO(LYX) til GEL
2.3517
1 LUKSO(LYX) til AOA
Kz793.97747
1 LUKSO(LYX) til BHD
.د.ب0.328367
1 LUKSO(LYX) til BMD
$0.871
1 LUKSO(LYX) til DKK
kr5.53085
1 LUKSO(LYX) til HNL
L22.82891
1 LUKSO(LYX) til MUR
39.49114
1 LUKSO(LYX) til NAD
$15.11185
1 LUKSO(LYX) til NOK
kr8.65774
1 LUKSO(LYX) til NZD
$1.4807
1 LUKSO(LYX) til PAB
B/.0.871
1 LUKSO(LYX) til PGK
K3.64078
1 LUKSO(LYX) til QAR
ر.ق3.16173
1 LUKSO(LYX) til RSD
дин.86.82999
1 LUKSO(LYX) til UZS
soʻm10,753.07857
1 LUKSO(LYX) til ALL
L71.82266
1 LUKSO(LYX) til ANG
ƒ1.55909
1 LUKSO(LYX) til AWG
ƒ1.5678
1 LUKSO(LYX) til BBD
$1.742
1 LUKSO(LYX) til BAM
KM1.44586
1 LUKSO(LYX) til BIF
Fr2,599.935
1 LUKSO(LYX) til BND
$1.11488
1 LUKSO(LYX) til BSD
$0.871
1 LUKSO(LYX) til JMD
$139.71711
1 LUKSO(LYX) til KHR
3,497.98826
1 LUKSO(LYX) til KMF
Fr364.078
1 LUKSO(LYX) til LAK
18,934.78223
1 LUKSO(LYX) til LKR
Rs263.46008
1 LUKSO(LYX) til MDL
L14.3715
1 LUKSO(LYX) til MGA
Ar3,853.97467
1 LUKSO(LYX) til MOP
P6.97671
1 LUKSO(LYX) til MVR
13.3263
1 LUKSO(LYX) til MWK
MK1,512.15181
1 LUKSO(LYX) til MZN
MT55.6569
1 LUKSO(LYX) til NPR
Rs122.74132
1 LUKSO(LYX) til PYG
6,220.682
1 LUKSO(LYX) til RWF
Fr1,262.079
1 LUKSO(LYX) til SBD
$7.1422
1 LUKSO(LYX) til SCR
12.48143
1 LUKSO(LYX) til SRD
$33.17639
1 LUKSO(LYX) til SVC
$7.62125
1 LUKSO(LYX) til SZL
L15.11185
1 LUKSO(LYX) til TMT
m3.0485
1 LUKSO(LYX) til TND
د.ت2.53461
1 LUKSO(LYX) til TTD
$5.89667
1 LUKSO(LYX) til UGX
Sh3,055.468
1 LUKSO(LYX) til XAF
Fr486.018
1 LUKSO(LYX) til XCD
$2.3517
1 LUKSO(LYX) til XOF
Fr486.018
1 LUKSO(LYX) til XPF
Fr87.971
1 LUKSO(LYX) til BWP
P11.60172
1 LUKSO(LYX) til BZD
$1.75071
1 LUKSO(LYX) til CVE
$81.68238
1 LUKSO(LYX) til DJF
Fr154.167
1 LUKSO(LYX) til DOP
$54.01942
1 LUKSO(LYX) til DZD
د.ج112.83805
1 LUKSO(LYX) til FJD
$1.95975
1 LUKSO(LYX) til GNF
Fr7,573.345
1 LUKSO(LYX) til GTQ
Q6.67186
1 LUKSO(LYX) til GYD
$182.29159
1 LUKSO(LYX) til ISK
kr105.391

LUKSO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LUKSO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell LUKSO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om LUKSO

Hvor mye er LUKSO (LYX) verdt i dag?
Live LYX prisen i USD er 0.871 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LYX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LYX til USD er $ 0.871. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LUKSO?
Markedsverdien for LYX er $ 26.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LYX?
Den sirkulerende forsyningen av LYX er 30.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLYX ?
LYX oppnådde en ATH-pris på 11.614818376214712 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LYX?
LYX så en ATL-pris på 0.5508968765168473 USD.
Hva er handelsvolumet til LYX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LYX er $ 121.83K USD.
Vil LYX gå høyere i år?
LYX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LYX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:48:31 (UTC+8)

LUKSO (LYX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LYX-til-USD-kalkulator

Beløp

LYX
LYX
USD
USD

1 LYX = 0.871 USD

Handle LYX

LYXUSDT
$0.871
$0.871$0.871
-0.91%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker