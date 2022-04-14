Lympid (LYP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lympid (LYP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lympid (LYP) Informasjon Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. Offisiell nettside: https://www.lympid.io/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x4837b18a6d7aF6159c8665505B90a2ed393255E0 Kjøp LYP nå!

Lympid (LYP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lympid (LYP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 92.09M $ 92.09M $ 92.09M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M All-time high: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 All-Time Low: $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 Nåværende pris: $ 0.0294 $ 0.0294 $ 0.0294 Lær mer om Lympid (LYP) pris

Lympid (LYP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lympid (LYP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LYP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LYP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LYPs tokenomics, kan du utforske LYP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LYP Interessert i å legge til Lympid (LYP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LYP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LYP på MEXC nå!

Lympid (LYP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LYP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LYP nå!

LYP prisforutsigelse Vil du vite hvor LYP kan være på vei? Vår LYP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LYP tokenets prisforutsigelse nå!

