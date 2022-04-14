Lynex (LYNX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lynex (LYNX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lynex (LYNX) Informasjon Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Offisiell nettside: https://www.lynex.fi/ Teknisk dokument: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Blokkutforsker: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af

Lynex (LYNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lynex (LYNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 273.86K $ 273.86K $ 273.86K Total forsyning: $ 303.52M $ 303.52M $ 303.52M Sirkulerende forsyning: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M All-time high: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 All-Time Low: $ 0.009274607068892063 $ 0.009274607068892063 $ 0.009274607068892063 Nåværende pris: $ 0.00939 $ 0.00939 $ 0.00939 Lær mer om Lynex (LYNX) pris

Lynex (LYNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lynex (LYNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LYNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LYNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LYNXs tokenomics, kan du utforske LYNX tokenets livepris!

Lynex (LYNX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LYNX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

Lynex (LYNX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LYNX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LYNX nå!

LYNX prisforutsigelse Vil du vite hvor LYNX kan være på vei? Vår LYNX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LYNX tokenets prisforutsigelse nå!

