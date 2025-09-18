Hva er Lynex (LYNX)

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Lynex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lynex (LYNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lynex (LYNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lynex.

Lynex (LYNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lynex (LYNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LYNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lynex (LYNX)

Lynex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lynex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Lynex Hvor mye er Lynex (LYNX) verdt i dag? Live LYNX prisen i USD er 0.00983 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LYNX-til-USD-pris? $ 0.00983 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LYNX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Lynex? Markedsverdien for LYNX er $ 286.70K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LYNX? Den sirkulerende forsyningen av LYNX er 29.17M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLYNX ? LYNX oppnådde en ATH-pris på 0.4897940794705813 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LYNX? LYNX så en ATL-pris på 0.009274607068892063 USD . Hva er handelsvolumet til LYNX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LYNX er $ 4.91K USD . Vil LYNX gå høyere i år? LYNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LYNX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Lynex (LYNX) Viktige bransjeoppdateringer

