Levva Protocol Token (LVVA) Informasjon Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Offisiell nettside: https://levva.fi Teknisk dokument: https://docs.levva.fi/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Kjøp LVVA nå!

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Levva Protocol Token (LVVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M All-time high: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 All-Time Low: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Nåværende pris: $ 0.003741 $ 0.003741 $ 0.003741 Lær mer om Levva Protocol Token (LVVA) pris

Levva Protocol Token (LVVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Levva Protocol Token (LVVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LVVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LVVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LVVAs tokenomics, kan du utforske LVVA tokenets livepris!

Levva Protocol Token (LVVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LVVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LVVA nå!

LVVA prisforutsigelse Vil du vite hvor LVVA kan være på vei? Vår LVVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LVVA tokenets prisforutsigelse nå!

