Dagens Levva Protocol Token livepris er 0.00389 USD. Spor prisoppdateringer for LVVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LVVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Levva Protocol Token Logo

Levva Protocol Token Pris(LVVA)

1 LVVA til USD livepris:

$0.003889
$0.003889$0.003889
+0.23%1D
USD
Levva Protocol Token (LVVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:48:23 (UTC+8)

Levva Protocol Token (LVVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038
24 timer lav
$ 0.004281
$ 0.004281$ 0.004281
24 timer høy

$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038

$ 0.004281
$ 0.004281$ 0.004281

$ 0.007675062736687577
$ 0.007675062736687577$ 0.007675062736687577

$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775

-0.39%

+0.23%

-6.25%

-6.25%

Levva Protocol Token (LVVA) sanntidsprisen er $ 0.00389. I løpet av de siste 24 timene har LVVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0038 og et toppnivå på $ 0.004281, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LVVA er $ 0.007675062736687577, mens den rekordlave prisen er $ 0.001758171727495775.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LVVA endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -6.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Levva Protocol Token (LVVA) Markedsinformasjon

No.3597

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 123.69K
$ 123.69K$ 123.69K

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Levva Protocol Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 123.69K. Den sirkulerende forsyningen på LVVA er 0.00, med en total tilgang på 1250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.78M.

Levva Protocol Token (LVVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Levva Protocol Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000892+0.23%
30 dager$ +0.001729+80.00%
60 dager$ +0.001578+68.25%
90 dager$ +0.001334+52.19%
Levva Protocol Token Prisendring i dag

I dag registrerte LVVA en endring på $ +0.00000892 (+0.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Levva Protocol Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001729 (+80.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Levva Protocol Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LVVA en endring på $ +0.001578 (+68.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Levva Protocol Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001334+52.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Levva Protocol Token (LVVA)?

Sjekk ut Levva Protocol Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Levva Protocol Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LVVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Levva Protocol Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Levva Protocol Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Levva Protocol Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Levva Protocol Token (LVVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Levva Protocol Token (LVVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Levva Protocol Token.

Sjekk Levva Protocol Tokenprisprognosen nå!

Levva Protocol Token (LVVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Levva Protocol Token (LVVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LVVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Levva Protocol Token (LVVA)

Leter du etter hvordan du kjøperLevva Protocol Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Levva Protocol Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LVVA til lokale valutaer

$0.00389
$0.00389
$0.00389
Levva Protocol Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Levva Protocol Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Levva Protocol Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Levva Protocol Token

Hvor mye er Levva Protocol Token (LVVA) verdt i dag?
Live LVVA prisen i USD er 0.00389 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LVVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LVVA til USD er $ 0.00389. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Levva Protocol Token?
Markedsverdien for LVVA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LVVA?
Den sirkulerende forsyningen av LVVA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLVVA ?
LVVA oppnådde en ATH-pris på 0.007675062736687577 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LVVA?
LVVA så en ATL-pris på 0.001758171727495775 USD.
Hva er handelsvolumet til LVVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LVVA er $ 123.69K USD.
Vil LVVA gå høyere i år?
LVVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LVVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:48:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

LVVA-til-USD-kalkulator

Beløp

LVVA
LVVA
USD
USD

1 LVVA = 0.00389 USD

Handle LVVA

LVVAUSDT
$0.003889
$0.003889$0.003889
+0.05%

