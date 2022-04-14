Lyvely (LVLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lyvely (LVLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lyvely (LVLY) Informasjon Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses. Offisiell nettside: https://get.lyvely.com/token Teknisk dokument: https://lyvely.gitbook.io/lyvely-whitepaper-v1.0/ Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0xc734635cd30e882037c3f3de1ebccf9fa9d27d9f Kjøp LVLY nå!

Lyvely (LVLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lyvely (LVLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.85M $ 21.85M $ 21.85M All-time high: $ 0.325 $ 0.325 $ 0.325 All-Time Low: $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 Nåværende pris: $ 0.02185 $ 0.02185 $ 0.02185 Lær mer om Lyvely (LVLY) pris

Lyvely (LVLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lyvely (LVLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LVLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LVLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LVLYs tokenomics, kan du utforske LVLY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LVLY Interessert i å legge til Lyvely (LVLY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LVLY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LVLY på MEXC nå!

Lyvely (LVLY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LVLY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LVLY nå!

LVLY prisforutsigelse Vil du vite hvor LVLY kan være på vei? Vår LVLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LVLY tokenets prisforutsigelse nå!

