Lunch Protocol pris i dag

Sanntids Lunch Protocol (LUNCH) pris i dag er $ 0.0006007, med en 28.85% endring de siste 24 timene. Nåværende LUNCH til USD konverteringssats er $ 0.0006007 per LUNCH.

Lunch Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- LUNCH. I løpet av de siste 24 timene LUNCH har den blitt handlet mellom $ 0.0004342(laveste) og $ 0.0006026 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har LUNCH beveget seg +0.82% i løpet av den siste timen og -66.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.47K.

Lunch Protocol (LUNCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Fullt utvannet markedsverdi $ 600.70K$ 600.70K $ 600.70K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SUI

Nåværende markedsverdi på Lunch Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.47K. Den sirkulerende forsyningen på LUNCH er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 600.70K.