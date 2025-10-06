Lunarbits pris i dag

Sanntids Lunarbits (LUNARBITS) pris i dag er $ 0.018285, med en 10.14% endring de siste 24 timene. Nåværende LUNARBITS til USD konverteringssats er $ 0.018285 per LUNARBITS.

Lunarbits rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- LUNARBITS. I løpet av de siste 24 timene LUNARBITS har den blitt handlet mellom $ 0.016064(laveste) og $ 0.020704 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har LUNARBITS beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -30.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 48.90K.

Lunarbits (LUNARBITS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 48.90K$ 48.90K $ 48.90K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Offentlig blokkjede BTCRUNES

Nåværende markedsverdi på Lunarbits er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 48.90K. Den sirkulerende forsyningen på LUNARBITS er --, med en total tilgang på 222222222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.06M.