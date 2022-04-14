LumiShare (LUMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LumiShare (LUMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LumiShare (LUMI) Informasjon LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Offisiell nettside: https://lumishare.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Kjøp LUMI nå!

LumiShare (LUMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LumiShare (LUMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M All-time high: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 All-Time Low: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Nåværende pris: $ 0.003022 $ 0.003022 $ 0.003022 Lær mer om LumiShare (LUMI) pris

LumiShare (LUMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LumiShare (LUMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUMIs tokenomics, kan du utforske LUMI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LUMI Interessert i å legge til LumiShare (LUMI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LUMI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LUMI på MEXC nå!

LumiShare (LUMI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUMI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUMI nå!

LUMI prisforutsigelse Vil du vite hvor LUMI kan være på vei? Vår LUMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUMI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!