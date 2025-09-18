Hva er LumiShare (LUMI)

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

LumiShare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LumiShare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



LumiShare (LUMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LumiShare (LUMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LumiShare Hvor mye er LumiShare (LUMI) verdt i dag? Live LUMI prisen i USD er 0.002686 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LUMI-til-USD-pris? $ 0.002686 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LUMI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LumiShare? Markedsverdien for LUMI er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LUMI? Den sirkulerende forsyningen av LUMI er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUMI ? LUMI oppnådde en ATH-pris på 0.16986883268868522 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LUMI? LUMI så en ATL-pris på 0.00009996787833636 USD . Hva er handelsvolumet til LUMI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUMI er $ 169.33K USD . Vil LUMI gå høyere i år? LUMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUMI prisprognosen for en mer grundig analyse.

