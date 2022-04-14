Luigi Mangione (LUIGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Luigi Mangione (LUIGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Luigi Mangione (LUIGI) Informasjon LUIGI is a meme coin. Offisiell nettside: https://soluigi.com Teknisk dokument: https://github.com/LUIGICTO286 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Kjøp LUIGI nå!

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Luigi Mangione (LUIGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 733.36K $ 733.36K $ 733.36K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 733.37K $ 733.37K $ 733.37K All-time high: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 All-Time Low: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Nåværende pris: $ 0.0007334 $ 0.0007334 $ 0.0007334 Lær mer om Luigi Mangione (LUIGI) pris

Luigi Mangione (LUIGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Luigi Mangione (LUIGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUIGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUIGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUIGIs tokenomics, kan du utforske LUIGI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LUIGI Interessert i å legge til Luigi Mangione (LUIGI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LUIGI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LUIGI på MEXC nå!

Luigi Mangione (LUIGI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUIGI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUIGI nå!

LUIGI prisforutsigelse Vil du vite hvor LUIGI kan være på vei? Vår LUIGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUIGI tokenets prisforutsigelse nå!

