Dagens Luigi Mangione livepris er 0.0008145 USD. Spor prisoppdateringer for LUIGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUIGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Luigi Mangione livepris er 0.0008145 USD. Spor prisoppdateringer for LUIGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUIGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LUIGI

LUIGI Prisinformasjon

LUIGI teknisk dokument

LUIGI Offisiell nettside

LUIGI tokenomics

LUIGI Prisprognose

LUIGI-historikk

LUIGI Kjøpeguide

LUIGI-til-fiat-valutakonverter

LUIGI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Luigi Mangione Logo

Luigi Mangione Pris(LUIGI)

1 LUIGI til USD livepris:

$0.0008146
$0.0008146$0.0008146
+0.04%1D
USD
Luigi Mangione (LUIGI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:33:10 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0007913
$ 0.0007913$ 0.0007913
24 timer lav
$ 0.0009817
$ 0.0009817$ 0.0009817
24 timer høy

$ 0.0007913
$ 0.0007913$ 0.0007913

$ 0.0009817
$ 0.0009817$ 0.0009817

$ 0.05507406330902778
$ 0.05507406330902778$ 0.05507406330902778

$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256

+0.02%

+0.04%

-64.16%

-64.16%

Luigi Mangione (LUIGI) sanntidsprisen er $ 0.0008145. I løpet av de siste 24 timene har LUIGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0007913 og et toppnivå på $ 0.0009817, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUIGI er $ 0.05507406330902778, mens den rekordlave prisen er $ 0.000036414173553256.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUIGI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -64.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Luigi Mangione (LUIGI) Markedsinformasjon

No.2302

$ 814.46K
$ 814.46K$ 814.46K

$ 56.05K
$ 56.05K$ 56.05K

$ 814.46K
$ 814.46K$ 814.46K

999.95M
999.95M 999.95M

999,955,159
999,955,159 999,955,159

999,948,924
999,948,924 999,948,924

99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Luigi Mangione er $ 814.46K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.05K. Den sirkulerende forsyningen på LUIGI er 999.95M, med en total tilgang på 999948924. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 814.46K.

Luigi Mangione (LUIGI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Luigi Mangione for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000326+0.04%
30 dager$ -0.0008145-50.00%
60 dager$ -0.0005845-41.78%
90 dager$ -0.0006295-43.60%
Luigi Mangione Prisendring i dag

I dag registrerte LUIGI en endring på $ +0.000000326 (+0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Luigi Mangione 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0008145 (-50.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Luigi Mangione 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LUIGI en endring på $ -0.0005845 (-41.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Luigi Mangione 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0006295-43.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Luigi Mangione (LUIGI)?

Sjekk ut Luigi Mangione Prishistorikk-siden nå.

Hva er Luigi Mangione (LUIGI)

LUIGI is a meme coin.

Luigi Mangione er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Luigi Mangione investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LUIGI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Luigi Mangione på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Luigi Mangione kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Luigi Mangione Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Luigi Mangione (LUIGI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Luigi Mangione (LUIGI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Luigi Mangione.

Sjekk Luigi Mangioneprisprognosen nå!

Luigi Mangione (LUIGI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Luigi Mangione (LUIGI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUIGI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Luigi Mangione (LUIGI)

Leter du etter hvordan du kjøperLuigi Mangione? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Luigi Mangione på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUIGI til lokale valutaer

1 Luigi Mangione(LUIGI) til VND
21.4335675
1 Luigi Mangione(LUIGI) til AUD
A$0.001229895
1 Luigi Mangione(LUIGI) til GBP
0.00060273
1 Luigi Mangione(LUIGI) til EUR
0.000692325
1 Luigi Mangione(LUIGI) til USD
$0.0008145
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MYR
RM0.0034209
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TRY
0.033695865
1 Luigi Mangione(LUIGI) til JPY
¥0.1197315
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ARS
ARS$1.20132234
1 Luigi Mangione(LUIGI) til RUB
0.06801075
1 Luigi Mangione(LUIGI) til INR
0.071749305
1 Luigi Mangione(LUIGI) til IDR
Rp13.57499457
1 Luigi Mangione(LUIGI) til KRW
1.1391597
1 Luigi Mangione(LUIGI) til PHP
0.046483515
1 Luigi Mangione(LUIGI) til EGP
￡E.0.039234465
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BRL
R$0.00433314
1 Luigi Mangione(LUIGI) til CAD
C$0.001115865
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BDT
0.09915723
1 Luigi Mangione(LUIGI) til NGN
1.21748202
1 Luigi Mangione(LUIGI) til COP
$3.181640625
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ZAR
R.0.01413972
1 Luigi Mangione(LUIGI) til UAH
0.03365514
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TZS
T.Sh.2.01608298
1 Luigi Mangione(LUIGI) til VES
Bs0.1327635
1 Luigi Mangione(LUIGI) til CLP
$0.7778475
1 Luigi Mangione(LUIGI) til PKR
Rs0.23118768
1 Luigi Mangione(LUIGI) til KZT
0.440978445
1 Luigi Mangione(LUIGI) til THB
฿0.02593368
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TWD
NT$0.024622335
1 Luigi Mangione(LUIGI) til AED
د.إ0.002989215
1 Luigi Mangione(LUIGI) til CHF
Fr0.000643455
1 Luigi Mangione(LUIGI) til HKD
HK$0.006328665
1 Luigi Mangione(LUIGI) til AMD
֏0.31170915
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MAD
.د.م0.00734679
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MXN
$0.014994945
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SAR
ريال0.003054375
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ETB
Br0.116937765
1 Luigi Mangione(LUIGI) til KES
KSh0.10521711
1 Luigi Mangione(LUIGI) til JOD
د.أ0.0005774805
1 Luigi Mangione(LUIGI) til PLN
0.002956635
1 Luigi Mangione(LUIGI) til RON
лв0.00351864
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SEK
kr0.007664445
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BGN
лв0.00135207
1 Luigi Mangione(LUIGI) til HUF
Ft0.27095157
1 Luigi Mangione(LUIGI) til CZK
0.01684386
1 Luigi Mangione(LUIGI) til KWD
د.ك0.0002484225
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ILS
0.002712285
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BOB
Bs0.005628195
1 Luigi Mangione(LUIGI) til AZN
0.00138465
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TJS
SM0.00762372
1 Luigi Mangione(LUIGI) til GEL
0.00219915
1 Luigi Mangione(LUIGI) til AOA
Kz0.742473765
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BHD
.د.ب0.0003070665
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BMD
$0.0008145
1 Luigi Mangione(LUIGI) til DKK
kr0.005172075
1 Luigi Mangione(LUIGI) til HNL
L0.021348045
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MUR
0.03692943
1 Luigi Mangione(LUIGI) til NAD
$0.014131575
1 Luigi Mangione(LUIGI) til NOK
kr0.008104275
1 Luigi Mangione(LUIGI) til NZD
$0.00138465
1 Luigi Mangione(LUIGI) til PAB
B/.0.0008145
1 Luigi Mangione(LUIGI) til PGK
K0.00340461
1 Luigi Mangione(LUIGI) til QAR
ر.ق0.002956635
1 Luigi Mangione(LUIGI) til RSD
дин.0.08127081
1 Luigi Mangione(LUIGI) til UZS
soʻm10.055548215
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ALL
L0.06716367
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ANG
ƒ0.001457955
1 Luigi Mangione(LUIGI) til AWG
ƒ0.0014661
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BBD
$0.001629
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BAM
KM0.00135207
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BIF
Fr2.4312825
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BND
$0.00104256
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BSD
$0.0008145
1 Luigi Mangione(LUIGI) til JMD
$0.130653945
1 Luigi Mangione(LUIGI) til KHR
3.27108087
1 Luigi Mangione(LUIGI) til KMF
Fr0.340461
1 Luigi Mangione(LUIGI) til LAK
17.706521385
1 Luigi Mangione(LUIGI) til LKR
Rs0.24636996
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MDL
L0.01343925
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MGA
Ar3.603975165
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MOP
P0.006524145
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MVR
0.01246185
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MWK
MK1.414061595
1 Luigi Mangione(LUIGI) til MZN
MT0.05204655
1 Luigi Mangione(LUIGI) til NPR
Rs0.11477934
1 Luigi Mangione(LUIGI) til PYG
5.817159
1 Luigi Mangione(LUIGI) til RWF
Fr1.1802105
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SBD
$0.0066789
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SCR
0.01239669
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SRD
$0.031024305
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SVC
$0.007126875
1 Luigi Mangione(LUIGI) til SZL
L0.014131575
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TMT
m0.00285075
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TND
د.ت0.002370195
1 Luigi Mangione(LUIGI) til TTD
$0.005514165
1 Luigi Mangione(LUIGI) til UGX
Sh2.857266
1 Luigi Mangione(LUIGI) til XAF
Fr0.454491
1 Luigi Mangione(LUIGI) til XCD
$0.00219915
1 Luigi Mangione(LUIGI) til XOF
Fr0.454491
1 Luigi Mangione(LUIGI) til XPF
Fr0.0822645
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BWP
P0.01084914
1 Luigi Mangione(LUIGI) til BZD
$0.001637145
1 Luigi Mangione(LUIGI) til CVE
$0.07638381
1 Luigi Mangione(LUIGI) til DJF
Fr0.144981
1 Luigi Mangione(LUIGI) til DOP
$0.05051529
1 Luigi Mangione(LUIGI) til DZD
د.ج0.105518475
1 Luigi Mangione(LUIGI) til FJD
$0.001832625
1 Luigi Mangione(LUIGI) til GNF
Fr7.0820775
1 Luigi Mangione(LUIGI) til GTQ
Q0.00623907
1 Luigi Mangione(LUIGI) til GYD
$0.170466705
1 Luigi Mangione(LUIGI) til ISK
kr0.0985545

Luigi Mangione Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Luigi Mangione, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Luigi Mangione nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Luigi Mangione

Hvor mye er Luigi Mangione (LUIGI) verdt i dag?
Live LUIGI prisen i USD er 0.0008145 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUIGI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUIGI til USD er $ 0.0008145. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Luigi Mangione?
Markedsverdien for LUIGI er $ 814.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUIGI?
Den sirkulerende forsyningen av LUIGI er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUIGI ?
LUIGI oppnådde en ATH-pris på 0.05507406330902778 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUIGI?
LUIGI så en ATL-pris på 0.000036414173553256 USD.
Hva er handelsvolumet til LUIGI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUIGI er $ 56.05K USD.
Vil LUIGI gå høyere i år?
LUIGI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUIGI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:33:10 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LUIGI-til-USD-kalkulator

Beløp

LUIGI
LUIGI
USD
USD

1 LUIGI = 0.0008145 USD

Handle LUIGI

LUIGIUSDT
$0.0008146
$0.0008146$0.0008146
+0.01%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker