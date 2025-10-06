Luckify pris i dag

Sanntids Luckify (LUCK) pris i dag er $ 0.1209, med en 6.20% endring de siste 24 timene. Nåværende LUCK til USD konverteringssats er $ 0.1209 per LUCK.

Luckify rangerer for tiden som #4308 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 LUCK. I løpet av de siste 24 timene LUCK har den blitt handlet mellom $ 0.1175(laveste) og $ 0.1297 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.42965712613217444, mens tidenes laveste notering var $ 0.12540810021876211.

Kortsiktig har LUCK beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og -18.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 39.56K.

Luckify (LUCK) Markedsinformasjon

Rangering No.4308 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 39.56K$ 39.56K $ 39.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 120.90M$ 120.90M $ 120.90M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Luckify er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 39.56K. Den sirkulerende forsyningen på LUCK er 0.00, med en total tilgang på 999999317.224016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.90M.