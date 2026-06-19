Liquity pris i dag

Sanntids Liquity (LQTY) pris i dag er kr 0.2003, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LQTY til NOK konverteringssats er kr 0.2003 per LQTY.

Liquity rangerer for tiden som #736 etter markedsverdi på kr 19.27M, med en sirkulerende forsyning på 96.23M LQTY. I løpet av de siste 24 timene LQTY har den blitt handlet mellom kr 0.1955(laveste) og kr 0.2132 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 612.744341983495255821, mens tidenes laveste notering var kr 1.8184038595635468395.

Kortsiktig har LQTY beveget seg -0.35% i løpet av den siste timen og -0.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 75.73K.

Liquity (LQTY) Markedsinformasjon

Rangering No.736 Markedsverdi kr 19.27Mkr 19.27M kr 19.27M Volum (24 timer) kr 75.73Kkr 75.73K kr 75.73K Fullt utvannet markedsverdi kr 20.03Mkr 20.03M kr 20.03M Opplagsforsyning 96.23M 96.23M 96.23M Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 96.23% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Liquity er kr 19.27M, med et 24-timers handelsvolum på kr 75.73K. Den sirkulerende forsyningen på LQTY er 96.23M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 20.03M.