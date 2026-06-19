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Sanntidspris for Liquity er i dag 0.2003 NOK.LQTY markedsverdien er 19,274,900.492692364117 NOK. Spor sanntids LQTY til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Liquity er i dag 0.2003 NOK.LQTY markedsverdien er 19,274,900.492692364117 NOK. Spor sanntids LQTY til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Liquity Pris(LQTY)

1 LQTY til NOK livepris:

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NOK
Liquity (LQTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-19 06:52:30 (UTC+8)

Liquity pris i dag

Sanntids Liquity (LQTY) pris i dag er kr 0.2003, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LQTY til NOK konverteringssats er kr 0.2003 per LQTY.

Liquity rangerer for tiden som #736 etter markedsverdi på kr 19.27M, med en sirkulerende forsyning på 96.23M LQTY. I løpet av de siste 24 timene LQTY har den blitt handlet mellom kr 0.1955(laveste) og kr 0.2132 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 612.744341983495255821, mens tidenes laveste notering var kr 1.8184038595635468395.

Kortsiktig har LQTY beveget seg -0.35% i løpet av den siste timen og -0.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 75.73K.

Liquity (LQTY) Markedsinformasjon

No.736

kr 19.27M
kr 19.27Mkr 19.27M

kr 75.73K
kr 75.73Kkr 75.73K

kr 20.03M
kr 20.03Mkr 20.03M

96.23M
96.23M 96.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.23%

ETH

Nåværende markedsverdi på Liquity er kr 19.27M, med et 24-timers handelsvolum på kr 75.73K. Den sirkulerende forsyningen på LQTY er 96.23M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 20.03M.

Liquity prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.1955
kr 0.1955kr 0.1955
24 timer lav
kr 0.2132
kr 0.2132kr 0.2132
24 timer høy

kr 0.1955
kr 0.1955kr 0.1955

kr 0.2132
kr 0.2132kr 0.2132

kr 612.744341983495255821
kr 612.744341983495255821kr 612.744341983495255821

kr 1.8184038595635468395
kr 1.8184038595635468395kr 1.8184038595635468395

-0.35%

--

-0.60%

-0.60%

Liquity (LQTY) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Liquity for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.0613-23.44%
60 dagerkr -0.0811-28.83%
90 dagerkr -0.0806-28.70%
Liquity Prisendring i dag

I dag registrerte LQTY en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Liquity 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.0613 (-23.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Liquity 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LQTY en endring på kr -0.0811 (-28.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Liquity 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.0806-28.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Liquity

Liquity (LQTY) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LQTY for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Liquity (LQTY) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Liquity potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Liquity som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for LQTY prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Liquity Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Liquity i Norge

Klar til å komme i gang med Liquity? Kjøp av LQTY er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Liquity. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Liquity (LQTY) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Liquity umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Liquity (LQTY) Guide

Hva kan du gjøre med Liquity

Å eie Liquity lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe Liquity (LQTY) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Liquity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Liquity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Liquity nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om Liquity

Siden sist oppdatert: 2026-06-19 06:52:30 (UTC+8)

Liquity (LQTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Liquity

LQTY USDT (futures-handel)

Gå long eller short på LQTY med belåning. Utforsk LQTY USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Liquity (LQTY) markeder på MEXC

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Par
Pris
24h endring
24h volum
LQTY/USDT
kr1.948919
kr1.948919kr1.948919
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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