Hva er Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Loom Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LOOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Loom Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Loom Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Loom Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Loom Network (LOOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Loom Network (LOOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Loom Network.

Sjekk Loom Networkprisprognosen nå!

Loom Network (LOOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Loom Network (LOOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Loom Network (LOOM)

Leter du etter hvordan du kjøperLoom Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Loom Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LOOM til lokale valutaer

Prøv konverting

Loom Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Loom Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Loom Network Hvor mye er Loom Network (LOOM) verdt i dag? Live LOOM prisen i USD er 0.001463 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LOOM-til-USD-pris? $ 0.001463 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LOOM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Loom Network? Markedsverdien for LOOM er $ 1.82M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LOOM? Den sirkulerende forsyningen av LOOM er 1.24B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOOM ? LOOM oppnådde en ATH-pris på 0.7744539976119995 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LOOM? LOOM så en ATL-pris på 0.001325802388816845 USD . Hva er handelsvolumet til LOOM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOOM er $ 58.52K USD . Vil LOOM gå høyere i år? LOOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOOM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Loom Network (LOOM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?