Dagens Loom Network livepris er 0.001463 USD. Spor prisoppdateringer for LOOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Loom Network livepris er 0.001463 USD. Spor prisoppdateringer for LOOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LOOM

LOOM Prisinformasjon

LOOM teknisk dokument

LOOM Offisiell nettside

LOOM tokenomics

LOOM Prisprognose

LOOM-historikk

LOOM Kjøpeguide

LOOM-til-fiat-valutakonverter

LOOM Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Loom Network Logo

Loom Network Pris(LOOM)

1 LOOM til USD livepris:

$0.001463
$0.001463$0.001463
+0.27%1D
USD
Loom Network (LOOM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:55 (UTC+8)

Loom Network (LOOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436
24 timer lav
$ 0.001553
$ 0.001553$ 0.001553
24 timer høy

$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436

$ 0.001553
$ 0.001553$ 0.001553

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

-0.21%

+0.27%

+2.45%

+2.45%

Loom Network (LOOM) sanntidsprisen er $ 0.001463. I løpet av de siste 24 timene har LOOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001436 og et toppnivå på $ 0.001553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOM er $ 0.7744539976119995, mens den rekordlave prisen er $ 0.001325802388816845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOM endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +2.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Loom Network (LOOM) Markedsinformasjon

No.1940

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 58.52K
$ 58.52K$ 58.52K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15 00:00:00

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

Nåværende markedsverdi på Loom Network er $ 1.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.52K. Den sirkulerende forsyningen på LOOM er 1.24B, med en total tilgang på 1300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.90M.

Loom Network (LOOM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Loom Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000394+0.27%
30 dager$ +0.000064+4.57%
60 dager$ -0.000508-25.78%
90 dager$ -0.000171-10.47%
Loom Network Prisendring i dag

I dag registrerte LOOM en endring på $ +0.00000394 (+0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Loom Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000064 (+4.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Loom Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LOOM en endring på $ -0.000508 (-25.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Loom Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000171-10.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Loom Network (LOOM)?

Sjekk ut Loom Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Loom Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LOOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Loom Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Loom Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Loom Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Loom Network (LOOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Loom Network (LOOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Loom Network.

Sjekk Loom Networkprisprognosen nå!

Loom Network (LOOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Loom Network (LOOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Loom Network (LOOM)

Leter du etter hvordan du kjøperLoom Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Loom Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LOOM til lokale valutaer

1 Loom Network(LOOM) til VND
38.498845
1 Loom Network(LOOM) til AUD
A$0.00220913
1 Loom Network(LOOM) til GBP
0.00108262
1 Loom Network(LOOM) til EUR
0.00124355
1 Loom Network(LOOM) til USD
$0.001463
1 Loom Network(LOOM) til MYR
RM0.0061446
1 Loom Network(LOOM) til TRY
0.06053894
1 Loom Network(LOOM) til JPY
¥0.215061
1 Loom Network(LOOM) til ARS
ARS$2.15780796
1 Loom Network(LOOM) til RUB
0.1221605
1 Loom Network(LOOM) til INR
0.12887567
1 Loom Network(LOOM) til IDR
Rp24.38332358
1 Loom Network(LOOM) til KRW
2.04328432
1 Loom Network(LOOM) til PHP
0.08344952
1 Loom Network(LOOM) til EGP
￡E.0.07045808
1 Loom Network(LOOM) til BRL
R$0.00778316
1 Loom Network(LOOM) til CAD
C$0.00200431
1 Loom Network(LOOM) til BDT
0.17810562
1 Loom Network(LOOM) til NGN
2.18683388
1 Loom Network(LOOM) til COP
$5.69260615
1 Loom Network(LOOM) til ZAR
R.0.02533916
1 Loom Network(LOOM) til UAH
0.06045116
1 Loom Network(LOOM) til TZS
T.Sh.3.62127612
1 Loom Network(LOOM) til VES
Bs0.238469
1 Loom Network(LOOM) til CLP
$1.397165
1 Loom Network(LOOM) til PKR
Rs0.41525792
1 Loom Network(LOOM) til KZT
0.79208283
1 Loom Network(LOOM) til THB
฿0.04653803
1 Loom Network(LOOM) til TWD
NT$0.04421186
1 Loom Network(LOOM) til AED
د.إ0.00536921
1 Loom Network(LOOM) til CHF
Fr0.00115577
1 Loom Network(LOOM) til HKD
HK$0.01136751
1 Loom Network(LOOM) til AMD
֏0.5598901
1 Loom Network(LOOM) til MAD
.د.م0.01319626
1 Loom Network(LOOM) til MXN
$0.02688994
1 Loom Network(LOOM) til SAR
ريال0.00548625
1 Loom Network(LOOM) til ETB
Br0.21004291
1 Loom Network(LOOM) til KES
KSh0.18899034
1 Loom Network(LOOM) til JOD
د.أ0.001037267
1 Loom Network(LOOM) til PLN
0.00529606
1 Loom Network(LOOM) til RON
лв0.00630553
1 Loom Network(LOOM) til SEK
kr0.0137522
1 Loom Network(LOOM) til BGN
лв0.00242858
1 Loom Network(LOOM) til HUF
Ft0.48603786
1 Loom Network(LOOM) til CZK
0.03022558
1 Loom Network(LOOM) til KWD
د.ك0.000446215
1 Loom Network(LOOM) til ILS
0.00487179
1 Loom Network(LOOM) til BOB
Bs0.01010933
1 Loom Network(LOOM) til AZN
0.0024871
1 Loom Network(LOOM) til TJS
SM0.01369368
1 Loom Network(LOOM) til GEL
0.0039501
1 Loom Network(LOOM) til AOA
Kz1.33362691
1 Loom Network(LOOM) til BHD
.د.ب0.000551551
1 Loom Network(LOOM) til BMD
$0.001463
1 Loom Network(LOOM) til DKK
kr0.00929005
1 Loom Network(LOOM) til HNL
L0.03834523
1 Loom Network(LOOM) til MUR
0.06633242
1 Loom Network(LOOM) til NAD
$0.02538305
1 Loom Network(LOOM) til NOK
kr0.01454222
1 Loom Network(LOOM) til NZD
$0.0024871
1 Loom Network(LOOM) til PAB
B/.0.001463
1 Loom Network(LOOM) til PGK
K0.00611534
1 Loom Network(LOOM) til QAR
ر.ق0.00531069
1 Loom Network(LOOM) til RSD
дин.0.14584647
1 Loom Network(LOOM) til UZS
soʻm18.06171521
1 Loom Network(LOOM) til ALL
L0.12063898
1 Loom Network(LOOM) til ANG
ƒ0.00261877
1 Loom Network(LOOM) til AWG
ƒ0.0026334
1 Loom Network(LOOM) til BBD
$0.002926
1 Loom Network(LOOM) til BAM
KM0.00242858
1 Loom Network(LOOM) til BIF
Fr4.367055
1 Loom Network(LOOM) til BND
$0.00187264
1 Loom Network(LOOM) til BSD
$0.001463
1 Loom Network(LOOM) til JMD
$0.23467983
1 Loom Network(LOOM) til KHR
5.87549578
1 Loom Network(LOOM) til KMF
Fr0.611534
1 Loom Network(LOOM) til LAK
31.80434719
1 Loom Network(LOOM) til LKR
Rs0.44252824
1 Loom Network(LOOM) til MDL
L0.0241395
1 Loom Network(LOOM) til MGA
Ar6.47343851
1 Loom Network(LOOM) til MOP
P0.01171863
1 Loom Network(LOOM) til MVR
0.0223839
1 Loom Network(LOOM) til MWK
MK2.53992893
1 Loom Network(LOOM) til MZN
MT0.0934857
1 Loom Network(LOOM) til NPR
Rs0.20616596
1 Loom Network(LOOM) til PYG
10.448746
1 Loom Network(LOOM) til RWF
Fr2.119887
1 Loom Network(LOOM) til SBD
$0.0119966
1 Loom Network(LOOM) til SCR
0.02096479
1 Loom Network(LOOM) til SRD
$0.05572567
1 Loom Network(LOOM) til SVC
$0.01280125
1 Loom Network(LOOM) til SZL
L0.02538305
1 Loom Network(LOOM) til TMT
m0.0051205
1 Loom Network(LOOM) til TND
د.ت0.00425733
1 Loom Network(LOOM) til TTD
$0.00990451
1 Loom Network(LOOM) til UGX
Sh5.132204
1 Loom Network(LOOM) til XAF
Fr0.816354
1 Loom Network(LOOM) til XCD
$0.0039501
1 Loom Network(LOOM) til XOF
Fr0.816354
1 Loom Network(LOOM) til XPF
Fr0.147763
1 Loom Network(LOOM) til BWP
P0.01948716
1 Loom Network(LOOM) til BZD
$0.00294063
1 Loom Network(LOOM) til CVE
$0.13720014
1 Loom Network(LOOM) til DJF
Fr0.258951
1 Loom Network(LOOM) til DOP
$0.09073526
1 Loom Network(LOOM) til DZD
د.ج0.18953165
1 Loom Network(LOOM) til FJD
$0.00329175
1 Loom Network(LOOM) til GNF
Fr12.720785
1 Loom Network(LOOM) til GTQ
Q0.01120658
1 Loom Network(LOOM) til GYD
$0.30619127
1 Loom Network(LOOM) til ISK
kr0.177023

Loom Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Loom Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Loom Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Loom Network

Hvor mye er Loom Network (LOOM) verdt i dag?
Live LOOM prisen i USD er 0.001463 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LOOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LOOM til USD er $ 0.001463. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Loom Network?
Markedsverdien for LOOM er $ 1.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LOOM?
Den sirkulerende forsyningen av LOOM er 1.24B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOOM ?
LOOM oppnådde en ATH-pris på 0.7744539976119995 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LOOM?
LOOM så en ATL-pris på 0.001325802388816845 USD.
Hva er handelsvolumet til LOOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOOM er $ 58.52K USD.
Vil LOOM gå høyere i år?
LOOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:55 (UTC+8)

Loom Network (LOOM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LOOM-til-USD-kalkulator

Beløp

LOOM
LOOM
USD
USD

1 LOOM = 0.001463 USD

Handle LOOM

LOOMUSDT
$0.001463
$0.001463$0.001463
+0.41%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker