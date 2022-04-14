Legends of Elysium (LOE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Legends of Elysium (LOE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Legends of Elysium (LOE) Informasjon Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Offisiell nettside: https://legendsofelysium.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 Kjøp LOE nå!

Legends of Elysium (LOE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legends of Elysium (LOE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.05K $ 36.05K $ 36.05K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 523.80K $ 523.80K $ 523.80K All-time high: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 All-Time Low: $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 Nåværende pris: $ 0.002619 $ 0.002619 $ 0.002619 Lær mer om Legends of Elysium (LOE) pris

Legends of Elysium (LOE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Legends of Elysium (LOE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOEs tokenomics, kan du utforske LOE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LOE Interessert i å legge til Legends of Elysium (LOE) i porteføljen din?

Legends of Elysium (LOE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOE nå!

LOE prisforutsigelse Vil du vite hvor LOE kan være på vei? Vår LOE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOE tokenets prisforutsigelse nå!

