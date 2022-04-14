Legends of Elysium (LOE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Legends of Elysium (LOE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Legends of Elysium (LOE) Informasjon

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Offisiell nettside:
https://legendsofelysium.io/
Teknisk dokument:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Blokkutforsker:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legends of Elysium (LOE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 36.05K
$ 36.05K$ 36.05K
Total forsyning:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 523.80K
$ 523.80K$ 523.80K
All-time high:
$ 0.417
$ 0.417$ 0.417
All-Time Low:
$ 0.001600006533980579
$ 0.001600006533980579$ 0.001600006533980579
Nåværende pris:
$ 0.002619
$ 0.002619$ 0.002619

Legends of Elysium (LOE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Legends of Elysium (LOE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LOE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LOE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LOEs tokenomics, kan du utforske LOE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LOE

Interessert i å legge til Legends of Elysium (LOE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LOE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Legends of Elysium (LOE) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LOE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LOE prisforutsigelse

Vil du vite hvor LOE kan være på vei? Vår LOE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.