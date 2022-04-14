LandX Finance (LNDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LandX Finance (LNDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LandX Finance (LNDX) Informasjon LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Offisiell nettside: https://landx.fi/ Teknisk dokument: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Kjøp LNDX nå!

LandX Finance (LNDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LandX Finance (LNDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Total forsyning: $ 69.23M $ 69.23M $ 69.23M Sirkulerende forsyning: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M All-time high: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 All-Time Low: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 Nåværende pris: $ 0.0733 $ 0.0733 $ 0.0733 Lær mer om LandX Finance (LNDX) pris

LandX Finance (LNDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LandX Finance (LNDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LNDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LNDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LNDXs tokenomics, kan du utforske LNDX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LNDX Interessert i å legge til LandX Finance (LNDX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LNDX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LNDX på MEXC nå!

LandX Finance (LNDX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LNDX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LNDX nå!

LNDX prisforutsigelse Vil du vite hvor LNDX kan være på vei? Vår LNDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LNDX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!