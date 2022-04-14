LandX Finance (LNDX) tokenomics

LandX Finance (LNDX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i LandX Finance (LNDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

LandX Finance (LNDX) Informasjon

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Offisiell nettside:
https://landx.fi/
Teknisk dokument:
https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
Blokkutforsker:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

LandX Finance (LNDX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LandX Finance (LNDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Total forsyning:
$ 69.23M
$ 69.23M$ 69.23M
Sirkulerende forsyning:
$ 14.14M
$ 14.14M$ 14.14M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M
All-time high:
$ 3.88
$ 3.88$ 3.88
All-Time Low:
$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152
Nåværende pris:
$ 0.0733
$ 0.0733$ 0.0733

LandX Finance (LNDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak LandX Finance (LNDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LNDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LNDX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LNDXs tokenomics, kan du utforske LNDX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LNDX

Interessert i å legge til LandX Finance (LNDX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LNDX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

LandX Finance (LNDX) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LNDX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LNDX prisforutsigelse

Vil du vite hvor LNDX kan være på vei? Vår LNDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.