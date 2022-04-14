LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Informasjon Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Offisiell nettside: https://www.liyeplimal.net/ Teknisk dokument: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Kjøp LMCSWAP nå!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Total forsyning: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Sirkulerende forsyning: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M All-time high: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 All-Time Low: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 Nåværende pris: $ 0.001414 $ 0.001414 $ 0.001414 Lær mer om LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) pris

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMCSWAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMCSWAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMCSWAPs tokenomics, kan du utforske LMCSWAP tokenets livepris!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LMCSWAP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LMCSWAP prisforutsigelse Vil du vite hvor LMCSWAP kan være på vei? Vår LMCSWAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

