Lithosphere (LITHO) tokenomics

Lithosphere (LITHO) Informasjon Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Offisiell nettside: https://lithosphere.network Teknisk dokument: https://lithosphere.network/papers Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Kjøp LITHO nå!

Lithosphere (LITHO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lithosphere (LITHO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.90K $ 6.90K $ 6.90K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 62.32M $ 62.32M $ 62.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 110.70K $ 110.70K $ 110.70K All-time high: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 All-Time Low: $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 Nåværende pris: $ 0.0001107 $ 0.0001107 $ 0.0001107 Lær mer om Lithosphere (LITHO) pris

Lithosphere (LITHO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lithosphere (LITHO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LITHO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LITHO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LITHOs tokenomics, kan du utforske LITHO tokenets livepris!

Lithosphere (LITHO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LITHO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LITHO prisforutsigelse Vil du vite hvor LITHO kan være på vei? Vår LITHO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

