LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Informasjon Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more). Offisiell nettside: https://liquidium.org Teknisk dokument: https://tokenomics.liquidium.fi Blokkutforsker: https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN Kjøp LIQUIDIUM nå!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.83M $ 21.83M $ 21.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M All-time high: $ 0.496 $ 0.496 $ 0.496 All-Time Low: $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 Nåværende pris: $ 0.1494 $ 0.1494 $ 0.1494 Lær mer om LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) pris

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIQUIDIUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIQUIDIUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIQUIDIUMs tokenomics, kan du utforske LIQUIDIUM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LIQUIDIUM Interessert i å legge til LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LIQUIDIUM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LIQUIDIUM på MEXC nå!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LIQUIDIUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LIQUIDIUM nå!

LIQUIDIUM prisforutsigelse Vil du vite hvor LIQUIDIUM kan være på vei? Vår LIQUIDIUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIQUIDIUM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!