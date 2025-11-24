Line Protocol (LINE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Line Protocol (LINE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:04:29 (UTC+8)
Line Protocol (LINE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Line Protocol (LINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 5.65K
$ 5.65K$ 5.65K
All-time high:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.0000113
$ 0.0000113$ 0.0000113

Line Protocol (LINE) Informasjon

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Offisiell nettside:
https://lineprotocol.io/
Teknisk dokument:
https://lineprotocol.io/whitepaper
Blokkutforsker:
https://basescan.org/address/0xa63c1ce4963ea71f93e79223649a3f2f2ebb079b

Line Protocol (LINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Line Protocol (LINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LINE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LINEs tokenomics, kan du utforske LINE tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

