Line Protocol pris i dag

Sanntids Line Protocol (LINE) pris i dag er $ 0.0000126, med en 3.27% endring de siste 24 timene. Nåværende LINE til USD konverteringssats er $ 0.0000126 per LINE.

Line Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- LINE. I løpet av de siste 24 timene LINE har den blitt handlet mellom $ 0.0000117(laveste) og $ 0.000015 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har LINE beveget seg +7.69% i løpet av den siste timen og -8.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.11K.

Line Protocol (LINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Line Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.11K. Den sirkulerende forsyningen på LINE er --, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.30K.