Light pris i dag

Sanntids Light (LIGHT1) pris i dag er $ 0.006269, med en 7.75% endring de siste 24 timene. Nåværende LIGHT1 til USD konverteringssats er $ 0.006269 per LIGHT1.

Light rangerer for tiden som #1499 etter markedsverdi på $ 3.31M, med en sirkulerende forsyning på 527.94M LIGHT1. I løpet av de siste 24 timene LIGHT1 har den blitt handlet mellom $ 0.00568(laveste) og $ 0.006335 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.2978436058017955, mens tidenes laveste notering var $ 0.003843739635378442.

Kortsiktig har LIGHT1 beveget seg +1.73% i løpet av den siste timen og -17.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.48K.

Light (LIGHT1) Markedsinformasjon

Rangering No.1499 Markedsverdi $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Volum (24 timer) $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Opplagsforsyning 527.94M 527.94M 527.94M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 938,998,797.343454 938,998,797.343454 938,998,797.343454 Opplagsforsyning 52.79% Offentlig blokkjede SOL

