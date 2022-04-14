Legacy Network (LGCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Legacy Network (LGCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Legacy Network (LGCT) Informasjon Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Offisiell nettside: https://www.legacynetwork.io/ Teknisk dokument: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Kjøp LGCT nå!

Legacy Network (LGCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legacy Network (LGCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 204.75M $ 204.75M $ 204.75M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 578.73M $ 578.73M $ 578.73M All-time high: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 All-Time Low: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Nåværende pris: $ 1.9291 $ 1.9291 $ 1.9291 Lær mer om Legacy Network (LGCT) pris

Legacy Network (LGCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Legacy Network (LGCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LGCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LGCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LGCTs tokenomics, kan du utforske LGCT tokenets livepris!

Legacy Network (LGCT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LGCT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LGCT nå!

LGCT prisforutsigelse Vil du vite hvor LGCT kan være på vei? Vår LGCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LGCT tokenets prisforutsigelse nå!

