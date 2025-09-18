Dagens Legacy Network livepris er 1.9307 USD. Spor prisoppdateringer for LGCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LGCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Legacy Network livepris er 1.9307 USD. Spor prisoppdateringer for LGCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LGCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Legacy Network Pris(LGCT)

Legacy Network (LGCT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:44 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) Prisinformasjon (USD)

Legacy Network (LGCT) sanntidsprisen er $ 1.9307. I løpet av de siste 24 timene har LGCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.91 og et toppnivå på $ 1.9411, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LGCT er $ 2.1998545114038492, mens den rekordlave prisen er $ 0.7988833348798597.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LGCT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Legacy Network (LGCT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Legacy Network er $ 204.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.04M. Den sirkulerende forsyningen på LGCT er 106.14M, med en total tilgang på 300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 579.21M.

Legacy Network (LGCT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Legacy Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000193-0.01%
30 dager$ +0.1642+9.29%
60 dager$ +0.0328+1.72%
90 dager$ +0.1171+6.45%
Legacy Network Prisendring i dag

I dag registrerte LGCT en endring på $ -0.000193 (-0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Legacy Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1642 (+9.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Legacy Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LGCT en endring på $ +0.0328 (+1.72%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Legacy Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1171+6.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Legacy Network (LGCT)?

Sjekk ut Legacy Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Legacy Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LGCT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Legacy Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Legacy Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Legacy Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Legacy Network (LGCT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Legacy Network (LGCT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Legacy Network.

Sjekk Legacy Networkprisprognosen nå!

Legacy Network (LGCT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Legacy Network (LGCT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LGCT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Legacy Network (LGCT)

Leter du etter hvordan du kjøperLegacy Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Legacy Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LGCT til lokale valutaer

Legacy Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Legacy Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Legacy Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Legacy Network

Hvor mye er Legacy Network (LGCT) verdt i dag?
Live LGCT prisen i USD er 1.9307 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LGCT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LGCT til USD er $ 1.9307. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Legacy Network?
Markedsverdien for LGCT er $ 204.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LGCT?
Den sirkulerende forsyningen av LGCT er 106.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLGCT ?
LGCT oppnådde en ATH-pris på 2.1998545114038492 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LGCT?
LGCT så en ATL-pris på 0.7988833348798597 USD.
Hva er handelsvolumet til LGCT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LGCT er $ 1.04M USD.
Vil LGCT gå høyere i år?
LGCT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LGCT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:44 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

