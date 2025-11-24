Lifeform (LFT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Lifeform (LFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:32:20 (UTC+8)
USD

Lifeform (LFT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lifeform (LFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 6.19M
$ 6.19M
All-time high:
$ 0.0066
$ 0.0066
All-Time Low:
$ 0.005437372504690078
$ 0.005437372504690078
Nåværende pris:
$ 0.006191
$ 0.006191

Lifeform (LFT) Informasjon

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Offisiell nettside:
https://www.lifeform.cc/
Teknisk dokument:
https://lifeformcc.notion.site/WHITEPAPER-076ce3d27354475d8ee6a46c6c3ee6fe?pvs=4
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xA9f978c02915246E435c0BdA9785aAAad3cC46d2

Lifeform (LFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Lifeform (LFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LFT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LFTs tokenomics, kan du utforske LFT tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

