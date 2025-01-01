LF Labs (LF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LF Labs (LF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LF Labs (LF) Informasjon Driving Web3 Growth, Through Strategic Investment and Liquidity Partner. LF Ecosystem: Investment Lab, Wallet, DEX, Market Making Offisiell nettside: http://lflabs.fund/ Teknisk dokument: https://lflabs.fund/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5jGaCTioXy1FSZfzSznFtsnsyiiEddEogaKk1pikF2zr

LF Labs (LF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LF Labs (LF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 560.99K $ 560.99K $ 560.99K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M All-time high: $ 0.00126 $ 0.00126 $ 0.00126 All-Time Low: $ 0.000153930762786477 $ 0.000153930762786477 $ 0.000153930762786477 Nåværende pris: $ 0.000188 $ 0.000188 $ 0.000188 Lær mer om LF Labs (LF) pris

LF Labs (LF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LF Labs (LF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LFs tokenomics, kan du utforske LF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LF Interessert i å legge til LF Labs (LF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LF på MEXC nå!

LF Labs (LF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LF nå!

LF prisforutsigelse Vil du vite hvor LF kan være på vei? Vår LF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LF tokenets prisforutsigelse nå!

