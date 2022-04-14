Letit Trade (LETIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Letit Trade (LETIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Letit Trade (LETIT) Informasjon Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Offisiell nettside: https://letit.ai Teknisk dokument: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Kjøp LETIT nå!

Letit Trade (LETIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Letit Trade (LETIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M All-time high: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 All-Time Low: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Nåværende pris: $ 0.0229 $ 0.0229 $ 0.0229 Lær mer om Letit Trade (LETIT) pris

Letit Trade (LETIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Letit Trade (LETIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LETIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LETIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LETITs tokenomics, kan du utforske LETIT tokenets livepris!

Letit Trade (LETIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LETIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LETIT nå!

LETIT prisforutsigelse Vil du vite hvor LETIT kan være på vei? Vår LETIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LETIT tokenets prisforutsigelse nå!

