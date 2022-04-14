Ledgity (LDY) tokenomics

Ledgity (LDY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Ledgity (LDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Ledgity (LDY) Informasjon

Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi).

Ledgity (LDY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ledgity (LDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
Total forsyning:
$ 75.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 777.00K
All-time high:
$ 0.164
All-Time Low:
--
Nåværende pris:
$ 0.01036
Ledgity (LDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Ledgity (LDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LDY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LDYs tokenomics, kan du utforske LDY tokenets livepris!

Ledgity (LDY) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LDY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LDY prisforutsigelse

Vil du vite hvor LDY kan være på vei? Vår LDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

