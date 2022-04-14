Ledgity (LDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ledgity (LDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ledgity (LDY) Informasjon Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi). Offisiell nettside: http://www.ledgity.finance Teknisk dokument: https://docs.ledgity.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x482dF7483a52496F4C65AB499966dfcdf4DDFDbc Kjøp LDY nå!

Ledgity (LDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ledgity (LDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 777.00K $ 777.00K $ 777.00K All-time high: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01036 $ 0.01036 $ 0.01036 Lær mer om Ledgity (LDY) pris

Ledgity (LDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ledgity (LDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LDYs tokenomics, kan du utforske LDY tokenets livepris!

Ledgity (LDY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LDY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LDY nå!

LDY prisforutsigelse Vil du vite hvor LDY kan være på vei? Vår LDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LDY tokenets prisforutsigelse nå!

