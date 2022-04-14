Lion Cat (LCAT) tokenomics

Lion Cat (LCAT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Lion Cat (LCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Lion Cat (LCAT) Informasjon

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Offisiell nettside:
https://lioncat.meme
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Lion Cat (LCAT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lion Cat (LCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M
Total forsyning:
$ 600.00M
$ 600.00M$ 600.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 494.25M
$ 494.25M$ 494.25M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M
All-time high:
$ 0.12618
$ 0.12618$ 0.12618
All-Time Low:
$ 0.009656851099097093
$ 0.009656851099097093$ 0.009656851099097093
Nåværende pris:
$ 0.01136
$ 0.01136$ 0.01136

Lion Cat (LCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Lion Cat (LCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LCAT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LCATs tokenomics, kan du utforske LCAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LCAT

Interessert i å legge til Lion Cat (LCAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LCAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Lion Cat (LCAT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LCAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LCAT prisforutsigelse

Vil du vite hvor LCAT kan være på vei? Vår LCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.