Lion Cat (LCAT) Informasjon LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Offisiell nettside: https://lioncat.meme Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Lion Cat (LCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lion Cat (LCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 494.25M $ 494.25M $ 494.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M All-time high: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 All-Time Low: $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 Nåværende pris: $ 0.01136 $ 0.01136 $ 0.01136 Lær mer om Lion Cat (LCAT) pris

Lion Cat (LCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lion Cat (LCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LCATs tokenomics, kan du utforske LCAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LCAT Interessert i å legge til Lion Cat (LCAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LCAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Lion Cat (LCAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LCAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor LCAT kan være på vei? Vår LCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

