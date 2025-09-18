Dagens Lion Cat livepris er 0.01259 USD. Spor prisoppdateringer for LCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lion Cat livepris er 0.01259 USD. Spor prisoppdateringer for LCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LCAT

LCAT Prisinformasjon

LCAT Offisiell nettside

LCAT tokenomics

LCAT Prisprognose

LCAT-historikk

LCAT Kjøpeguide

LCAT-til-fiat-valutakonverter

LCAT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Lion Cat Logo

Lion Cat Pris(LCAT)

1 LCAT til USD livepris:

$0.01259
$0.01259$0.01259
+12.11%1D
USD
Lion Cat (LCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:07 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01119
$ 0.01119$ 0.01119
24 timer lav
$ 0.0127
$ 0.0127$ 0.0127
24 timer høy

$ 0.01119
$ 0.01119$ 0.01119

$ 0.0127
$ 0.0127$ 0.0127

$ 0.09781720228048008
$ 0.09781720228048008$ 0.09781720228048008

$ 0.009656851099097093
$ 0.009656851099097093$ 0.009656851099097093

+2.52%

+12.11%

+14.66%

+14.66%

Lion Cat (LCAT) sanntidsprisen er $ 0.01259. I løpet av de siste 24 timene har LCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01119 og et toppnivå på $ 0.0127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LCAT er $ 0.09781720228048008, mens den rekordlave prisen er $ 0.009656851099097093.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LCAT endret seg med +2.52% i løpet av den siste timen, +12.11% over 24 timer og +14.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lion Cat (LCAT) Markedsinformasjon

No.1426

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

$ 24.96K
$ 24.96K$ 24.96K

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

494.25M
494.25M 494.25M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

600,000,000
600,000,000 600,000,000

82.37%

BSC

Nåværende markedsverdi på Lion Cat er $ 6.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.96K. Den sirkulerende forsyningen på LCAT er 494.25M, med en total tilgang på 600000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.55M.

Lion Cat (LCAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lion Cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00136+12.11%
30 dager$ +0.00186+17.33%
60 dager$ -0.0057-31.17%
90 dager$ -0.02041-61.85%
Lion Cat Prisendring i dag

I dag registrerte LCAT en endring på $ +0.00136 (+12.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lion Cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00186 (+17.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lion Cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LCAT en endring på $ -0.0057 (-31.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lion Cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02041-61.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lion Cat (LCAT)?

Sjekk ut Lion Cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Lion Cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lion Cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LCAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lion Cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lion Cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lion Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lion Cat (LCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lion Cat (LCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lion Cat.

Sjekk Lion Catprisprognosen nå!

Lion Cat (LCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lion Cat (LCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lion Cat (LCAT)

Leter du etter hvordan du kjøperLion Cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lion Cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LCAT til lokale valutaer

1 Lion Cat(LCAT) til VND
331.30585
1 Lion Cat(LCAT) til AUD
A$0.0190109
1 Lion Cat(LCAT) til GBP
0.0093166
1 Lion Cat(LCAT) til EUR
0.0107015
1 Lion Cat(LCAT) til USD
$0.01259
1 Lion Cat(LCAT) til MYR
RM0.052878
1 Lion Cat(LCAT) til TRY
0.5209742
1 Lion Cat(LCAT) til JPY
¥1.85073
1 Lion Cat(LCAT) til ARS
ARS$18.5692428
1 Lion Cat(LCAT) til RUB
1.051265
1 Lion Cat(LCAT) til INR
1.1090531
1 Lion Cat(LCAT) til IDR
Rp209.8332494
1 Lion Cat(LCAT) til KRW
17.5836976
1 Lion Cat(LCAT) til PHP
0.7181336
1 Lion Cat(LCAT) til EGP
￡E.0.6063344
1 Lion Cat(LCAT) til BRL
R$0.0669788
1 Lion Cat(LCAT) til CAD
C$0.0172483
1 Lion Cat(LCAT) til BDT
1.5327066
1 Lion Cat(LCAT) til NGN
18.8190284
1 Lion Cat(LCAT) til COP
$48.9883195
1 Lion Cat(LCAT) til ZAR
R.0.2180588
1 Lion Cat(LCAT) til UAH
0.5202188
1 Lion Cat(LCAT) til TZS
T.Sh.31.1632716
1 Lion Cat(LCAT) til VES
Bs2.05217
1 Lion Cat(LCAT) til CLP
$12.02345
1 Lion Cat(LCAT) til PKR
Rs3.5735456
1 Lion Cat(LCAT) til KZT
6.8163519
1 Lion Cat(LCAT) til THB
฿0.4004879
1 Lion Cat(LCAT) til TWD
NT$0.3804698
1 Lion Cat(LCAT) til AED
د.إ0.0462053
1 Lion Cat(LCAT) til CHF
Fr0.0099461
1 Lion Cat(LCAT) til HKD
HK$0.0978243
1 Lion Cat(LCAT) til AMD
֏4.818193
1 Lion Cat(LCAT) til MAD
.د.م0.1135618
1 Lion Cat(LCAT) til MXN
$0.2314042
1 Lion Cat(LCAT) til SAR
ريال0.0472125
1 Lion Cat(LCAT) til ETB
Br1.8075463
1 Lion Cat(LCAT) til KES
KSh1.6263762
1 Lion Cat(LCAT) til JOD
د.أ0.00892631
1 Lion Cat(LCAT) til PLN
0.0455758
1 Lion Cat(LCAT) til RON
лв0.0542629
1 Lion Cat(LCAT) til SEK
kr0.118346
1 Lion Cat(LCAT) til BGN
лв0.0208994
1 Lion Cat(LCAT) til HUF
Ft4.1826498
1 Lion Cat(LCAT) til CZK
0.2601094
1 Lion Cat(LCAT) til KWD
د.ك0.00383995
1 Lion Cat(LCAT) til ILS
0.0419247
1 Lion Cat(LCAT) til BOB
Bs0.0869969
1 Lion Cat(LCAT) til AZN
0.021403
1 Lion Cat(LCAT) til TJS
SM0.1178424
1 Lion Cat(LCAT) til GEL
0.033993
1 Lion Cat(LCAT) til AOA
Kz11.4766663
1 Lion Cat(LCAT) til BHD
.د.ب0.00474643
1 Lion Cat(LCAT) til BMD
$0.01259
1 Lion Cat(LCAT) til DKK
kr0.0799465
1 Lion Cat(LCAT) til HNL
L0.3299839
1 Lion Cat(LCAT) til MUR
0.5708306
1 Lion Cat(LCAT) til NAD
$0.2184365
1 Lion Cat(LCAT) til NOK
kr0.1251446
1 Lion Cat(LCAT) til NZD
$0.021403
1 Lion Cat(LCAT) til PAB
B/.0.01259
1 Lion Cat(LCAT) til PGK
K0.0526262
1 Lion Cat(LCAT) til QAR
ر.ق0.0457017
1 Lion Cat(LCAT) til RSD
дин.1.2550971
1 Lion Cat(LCAT) til UZS
soʻm155.4319853
1 Lion Cat(LCAT) til ALL
L1.0381714
1 Lion Cat(LCAT) til ANG
ƒ0.0225361
1 Lion Cat(LCAT) til AWG
ƒ0.022662
1 Lion Cat(LCAT) til BBD
$0.02518
1 Lion Cat(LCAT) til BAM
KM0.0208994
1 Lion Cat(LCAT) til BIF
Fr37.58115
1 Lion Cat(LCAT) til BND
$0.0161152
1 Lion Cat(LCAT) til BSD
$0.01259
1 Lion Cat(LCAT) til JMD
$2.0195619
1 Lion Cat(LCAT) til KHR
50.5621954
1 Lion Cat(LCAT) til KMF
Fr5.26262
1 Lion Cat(LCAT) til LAK
273.6956467
1 Lion Cat(LCAT) til LKR
Rs3.8082232
1 Lion Cat(LCAT) til MDL
L0.207735
1 Lion Cat(LCAT) til MGA
Ar55.7078543
1 Lion Cat(LCAT) til MOP
P0.1008459
1 Lion Cat(LCAT) til MVR
0.192627
1 Lion Cat(LCAT) til MWK
MK21.8576249
1 Lion Cat(LCAT) til MZN
MT0.804501
1 Lion Cat(LCAT) til NPR
Rs1.7741828
1 Lion Cat(LCAT) til PYG
89.91778
1 Lion Cat(LCAT) til RWF
Fr18.24291
1 Lion Cat(LCAT) til SBD
$0.103238
1 Lion Cat(LCAT) til SCR
0.1804147
1 Lion Cat(LCAT) til SRD
$0.4795531
1 Lion Cat(LCAT) til SVC
$0.1101625
1 Lion Cat(LCAT) til SZL
L0.2184365
1 Lion Cat(LCAT) til TMT
m0.044065
1 Lion Cat(LCAT) til TND
د.ت0.0366369
1 Lion Cat(LCAT) til TTD
$0.0852343
1 Lion Cat(LCAT) til UGX
Sh44.16572
1 Lion Cat(LCAT) til XAF
Fr7.02522
1 Lion Cat(LCAT) til XCD
$0.033993
1 Lion Cat(LCAT) til XOF
Fr7.02522
1 Lion Cat(LCAT) til XPF
Fr1.27159
1 Lion Cat(LCAT) til BWP
P0.1676988
1 Lion Cat(LCAT) til BZD
$0.0253059
1 Lion Cat(LCAT) til CVE
$1.1806902
1 Lion Cat(LCAT) til DJF
Fr2.22843
1 Lion Cat(LCAT) til DOP
$0.7808318
1 Lion Cat(LCAT) til DZD
د.ج1.6310345
1 Lion Cat(LCAT) til FJD
$0.0283275
1 Lion Cat(LCAT) til GNF
Fr109.47005
1 Lion Cat(LCAT) til GTQ
Q0.0964394
1 Lion Cat(LCAT) til GYD
$2.6349611
1 Lion Cat(LCAT) til ISK
kr1.52339

Lion Cat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lion Cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Lion Cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lion Cat

Hvor mye er Lion Cat (LCAT) verdt i dag?
Live LCAT prisen i USD er 0.01259 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LCAT til USD er $ 0.01259. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lion Cat?
Markedsverdien for LCAT er $ 6.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LCAT?
Den sirkulerende forsyningen av LCAT er 494.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLCAT ?
LCAT oppnådde en ATH-pris på 0.09781720228048008 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LCAT?
LCAT så en ATL-pris på 0.009656851099097093 USD.
Hva er handelsvolumet til LCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LCAT er $ 24.96K USD.
Vil LCAT gå høyere i år?
LCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:07 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LCAT-til-USD-kalkulator

Beløp

LCAT
LCAT
USD
USD

1 LCAT = 0.01259 USD

Handle LCAT

LCATUSDT
$0.01259
$0.01259$0.01259
+12.11%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker