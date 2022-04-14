Libertum (LBM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Libertum (LBM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Libertum (LBM) Informasjon Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Offisiell nettside: https://www.libertum.io/ Teknisk dokument: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b Kjøp LBM nå!

Libertum (LBM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Libertum (LBM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M All-time high: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 All-Time Low: $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 Nåværende pris: $ 0.01073 $ 0.01073 $ 0.01073 Lær mer om Libertum (LBM) pris

Libertum (LBM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Libertum (LBM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LBM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LBM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBMs tokenomics, kan du utforske LBM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LBM Interessert i å legge til Libertum (LBM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LBM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LBM på MEXC nå!

Libertum (LBM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LBM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LBM nå!

LBM prisforutsigelse Vil du vite hvor LBM kan være på vei? Vår LBM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LBM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!