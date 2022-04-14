S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomics
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Informasjon
The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for S.S. Lazio Fan Token (LAZIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet LAZIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange LAZIO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår LAZIOs tokenomics, kan du utforske LAZIO tokenets livepris!
Hvordan kjøpe LAZIO
Interessert i å legge til S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LAZIO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til LAZIO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
LAZIO prisforutsigelse
Vil du vite hvor LAZIO kan være på vei? Vår LAZIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Kjøp S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)
Beløp
1 LAZIO = 0.8965 USD