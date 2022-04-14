Loomlay (LAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Loomlay (LAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Loomlay (LAY) Informasjon Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Offisiell nettside: https://loomlay.com/ Teknisk dokument: https://dev.loomlay.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA Kjøp LAY nå!

Loomlay (LAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Loomlay (LAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 465.81M $ 465.81M $ 465.81M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M All-time high: $ 0.0445 $ 0.0445 $ 0.0445 All-Time Low: $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 Nåværende pris: $ 0.00977 $ 0.00977 $ 0.00977 Lær mer om Loomlay (LAY) pris

Loomlay (LAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Loomlay (LAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAYs tokenomics, kan du utforske LAY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LAY Interessert i å legge til Loomlay (LAY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LAY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LAY på MEXC nå!

Loomlay (LAY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAY nå!

LAY prisforutsigelse Vil du vite hvor LAY kan være på vei? Vår LAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAY tokenets prisforutsigelse nå!

