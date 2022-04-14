Landshare (LANDSHARE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Landshare (LANDSHARE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Landshare (LANDSHARE) Informasjon Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Offisiell nettside: https://landshare.io/ Teknisk dokument: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Kjøp LANDSHARE nå!

Landshare (LANDSHARE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Landshare (LANDSHARE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Total forsyning: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Sirkulerende forsyning: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M All-time high: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 All-Time Low: $ 0.3939678012903222 $ 0.3939678012903222 $ 0.3939678012903222 Nåværende pris: $ 0.451 $ 0.451 $ 0.451 Lær mer om Landshare (LANDSHARE) pris

Landshare (LANDSHARE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Landshare (LANDSHARE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LANDSHARE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LANDSHARE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LANDSHAREs tokenomics, kan du utforske LANDSHARE tokenets livepris!

