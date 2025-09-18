Dagens Landshare livepris er 0.448 USD. Spor prisoppdateringer for LANDSHARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LANDSHARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Landshare livepris er 0.448 USD. Spor prisoppdateringer for LANDSHARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LANDSHARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Landshare Logo

Landshare Pris(LANDSHARE)

1 LANDSHARE til USD livepris:

$0.448
$0.448$0.448
0.00%1D
USD
Landshare (LANDSHARE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:19 (UTC+8)

Landshare (LANDSHARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.43
$ 0.43$ 0.43
24 timer lav
$ 0.468
$ 0.468$ 0.468
24 timer høy

$ 0.43
$ 0.43$ 0.43

$ 0.468
$ 0.468$ 0.468

$ 12.46164614625564
$ 12.46164614625564$ 12.46164614625564

$ 0.3939678012903222
$ 0.3939678012903222$ 0.3939678012903222

0.00%

0.00%

-0.67%

-0.67%

Landshare (LANDSHARE) sanntidsprisen er $ 0.448. I løpet av de siste 24 timene har LANDSHARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.43 og et toppnivå på $ 0.468, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LANDSHARE er $ 12.46164614625564, mens den rekordlave prisen er $ 0.3939678012903222.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LANDSHARE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Landshare (LANDSHARE) Markedsinformasjon

No.1810

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 3.94K
$ 3.94K$ 3.94K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

5.34M
5.34M 5.34M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

6,371,540.72623233
6,371,540.72623233 6,371,540.72623233

53.42%

BSC

Nåværende markedsverdi på Landshare er $ 2.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.94K. Den sirkulerende forsyningen på LANDSHARE er 5.34M, med en total tilgang på 6371540.72623233. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.48M.

Landshare (LANDSHARE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Landshare for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.119-20.99%
60 dager$ -0.124-21.68%
90 dager$ -0.137-23.42%
Landshare Prisendring i dag

I dag registrerte LANDSHARE en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Landshare 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.119 (-20.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Landshare 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LANDSHARE en endring på $ -0.124 (-21.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Landshare 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.137-23.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Landshare (LANDSHARE)?

Sjekk ut Landshare Prishistorikk-siden nå.

Hva er Landshare (LANDSHARE)

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Landshare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Landshare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LANDSHARE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Landshare på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Landshare kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Landshare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Landshare (LANDSHARE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Landshare (LANDSHARE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Landshare.

Sjekk Landshareprisprognosen nå!

Landshare (LANDSHARE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Landshare (LANDSHARE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LANDSHARE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Landshare (LANDSHARE)

Leter du etter hvordan du kjøperLandshare? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Landshare på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LANDSHARE til lokale valutaer

Landshare Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Landshare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Landshare nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Landshare

Hvor mye er Landshare (LANDSHARE) verdt i dag?
Live LANDSHARE prisen i USD er 0.448 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LANDSHARE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LANDSHARE til USD er $ 0.448. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Landshare?
Markedsverdien for LANDSHARE er $ 2.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LANDSHARE?
Den sirkulerende forsyningen av LANDSHARE er 5.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLANDSHARE ?
LANDSHARE oppnådde en ATH-pris på 12.46164614625564 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LANDSHARE?
LANDSHARE så en ATL-pris på 0.3939678012903222 USD.
Hva er handelsvolumet til LANDSHARE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LANDSHARE er $ 3.94K USD.
Vil LANDSHARE gå høyere i år?
LANDSHARE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LANDSHARE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

