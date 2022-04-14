LAKE (LAK3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LAKE (LAK3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LAKE (LAK3) Informasjon LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Offisiell nettside: https://lak3.io/ Teknisk dokument: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Kjøp LAK3 nå!

LAKE (LAK3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LAKE (LAK3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 211.66M $ 211.66M $ 211.66M All-time high: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 All-Time Low: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Nåværende pris: $ 0.2228 $ 0.2228 $ 0.2228 Lær mer om LAKE (LAK3) pris

LAKE (LAK3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LAKE (LAK3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAK3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAK3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAK3s tokenomics, kan du utforske LAK3 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LAK3 Interessert i å legge til LAKE (LAK3) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LAK3, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LAK3 på MEXC nå!

LAKE (LAK3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAK3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAK3 nå!

LAK3 prisforutsigelse Vil du vite hvor LAK3 kan være på vei? Vår LAK3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAK3 tokenets prisforutsigelse nå!

