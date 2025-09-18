Hva er LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LAKE (LAK3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LAKE (LAK3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LAKE.

LAKE (LAK3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LAKE (LAK3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAK3 tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av LAKE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om LAKE Hvor mye er LAKE (LAK3) verdt i dag? Live LAK3 prisen i USD er 0.2362 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LAK3-til-USD-pris? $ 0.2362 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LAK3 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LAKE? Markedsverdien for LAK3 er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LAK3? Den sirkulerende forsyningen av LAK3 er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAK3 ? LAK3 oppnådde en ATH-pris på 1.898046926606538 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LAK3? LAK3 så en ATL-pris på 0.19592064264773057 USD . Hva er handelsvolumet til LAK3? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAK3 er $ 53.03K USD . Vil LAK3 gå høyere i år? LAK3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAK3 prisprognosen for en mer grundig analyse.

LAKE (LAK3) Viktige bransjeoppdateringer

