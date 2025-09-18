Dagens LAKE livepris er 0.2362 USD. Spor prisoppdateringer for LAK3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAK3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LAKE livepris er 0.2362 USD. Spor prisoppdateringer for LAK3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAK3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LAKE Logo

LAKE Pris(LAK3)

$0.2362
-0.04%1D
LAKE (LAK3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:04 (UTC+8)

LAKE (LAK3) Prisinformasjon (USD)

$ 0.2351
$ 0.246
$ 0.2351
$ 0.246
$ 1.898046926606538
$ 0.19592064264773057
0.00%

-0.04%

-3.40%

-3.40%

LAKE (LAK3) sanntidsprisen er $ 0.2362. I løpet av de siste 24 timene har LAK3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2351 og et toppnivå på $ 0.246, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAK3 er $ 1.898046926606538, mens den rekordlave prisen er $ 0.19592064264773057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAK3 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -3.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LAKE (LAK3) Markedsinformasjon

No.4184

$ 0.00
$ 53.03K
$ 224.39M
0.00
950,000,000
199,030,306
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på LAKE er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.03K. Den sirkulerende forsyningen på LAK3 er 0.00, med en total tilgang på 199030306. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 224.39M.

LAKE (LAK3) Prishistorikk USD

Spor prisendringene LAKE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000095-0.04%
30 dager$ -0.0147-5.86%
60 dager$ -0.0361-13.26%
90 dager$ +0.0087+3.82%
LAKE Prisendring i dag

I dag registrerte LAK3 en endring på $ -0.000095 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

LAKE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0147 (-5.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

LAKE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LAK3 en endring på $ -0.0361 (-13.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

LAKE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0087+3.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for LAKE (LAK3)?

Sjekk ut LAKE Prishistorikk-siden nå.

Hva er LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LAKE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LAK3 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om LAKE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LAKE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LAKE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LAKE (LAK3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LAKE (LAK3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LAKE.

Sjekk LAKEprisprognosen nå!

LAKE (LAK3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LAKE (LAK3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAK3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LAKE (LAK3)

Leter du etter hvordan du kjøperLAKE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LAKE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LAK3 til lokale valutaer

1 LAKE(LAK3) til VND
6,215.603
1 LAKE(LAK3) til AUD
A$0.356662
1 LAKE(LAK3) til GBP
0.174788
1 LAKE(LAK3) til EUR
0.20077
1 LAKE(LAK3) til USD
$0.2362
1 LAKE(LAK3) til MYR
RM0.99204
1 LAKE(LAK3) til TRY
9.773956
1 LAKE(LAK3) til JPY
¥34.7214
1 LAKE(LAK3) til ARS
ARS$348.376104
1 LAKE(LAK3) til RUB
19.720338
1 LAKE(LAK3) til INR
20.806858
1 LAKE(LAK3) til IDR
Rp3,936.665092
1 LAKE(LAK3) til KRW
329.886368
1 LAKE(LAK3) til PHP
13.477572
1 LAKE(LAK3) til EGP
￡E.11.377754
1 LAKE(LAK3) til BRL
R$1.256584
1 LAKE(LAK3) til CAD
C$0.323594
1 LAKE(LAK3) til BDT
28.754988
1 LAKE(LAK3) til NGN
353.062312
1 LAKE(LAK3) til COP
$922.65625
1 LAKE(LAK3) til ZAR
R.4.093346
1 LAKE(LAK3) til UAH
9.759784
1 LAKE(LAK3) til TZS
T.Sh.584.651688
1 LAKE(LAK3) til VES
Bs38.5006
1 LAKE(LAK3) til CLP
$225.571
1 LAKE(LAK3) til PKR
Rs67.043008
1 LAKE(LAK3) til KZT
127.881042
1 LAKE(LAK3) til THB
฿7.51116
1 LAKE(LAK3) til TWD
NT$7.140326
1 LAKE(LAK3) til AED
د.إ0.866854
1 LAKE(LAK3) til CHF
Fr0.186598
1 LAKE(LAK3) til HKD
HK$1.835274
1 LAKE(LAK3) til AMD
֏90.39374
1 LAKE(LAK3) til MAD
.د.م2.130524
1 LAKE(LAK3) til MXN
$4.343718
1 LAKE(LAK3) til SAR
ريال0.88575
1 LAKE(LAK3) til ETB
Br33.911234
1 LAKE(LAK3) til KES
KSh30.512316
1 LAKE(LAK3) til JOD
د.أ0.1674658
1 LAKE(LAK3) til PLN
0.855044
1 LAKE(LAK3) til RON
лв1.018022
1 LAKE(LAK3) til SEK
kr2.222642
1 LAKE(LAK3) til BGN
лв0.392092
1 LAKE(LAK3) til HUF
Ft78.470364
1 LAKE(LAK3) til CZK
4.882254
1 LAKE(LAK3) til KWD
د.ك0.072041
1 LAKE(LAK3) til ILS
0.786546
1 LAKE(LAK3) til BOB
Bs1.632142
1 LAKE(LAK3) til AZN
0.40154
1 LAKE(LAK3) til TJS
SM2.210832
1 LAKE(LAK3) til GEL
0.63774
1 LAKE(LAK3) til AOA
Kz215.312834
1 LAKE(LAK3) til BHD
.د.ب0.0890474
1 LAKE(LAK3) til BMD
$0.2362
1 LAKE(LAK3) til DKK
kr1.49987
1 LAKE(LAK3) til HNL
L6.190802
1 LAKE(LAK3) til MUR
10.709308
1 LAKE(LAK3) til NAD
$4.09807
1 LAKE(LAK3) til NOK
kr2.347828
1 LAKE(LAK3) til NZD
$0.40154
1 LAKE(LAK3) til PAB
B/.0.2362
1 LAKE(LAK3) til PGK
K0.987316
1 LAKE(LAK3) til QAR
ر.ق0.857406
1 LAKE(LAK3) til RSD
дин.23.553864
1 LAKE(LAK3) til UZS
soʻm2,916.047254
1 LAKE(LAK3) til ALL
L19.477052
1 LAKE(LAK3) til ANG
ƒ0.422798
1 LAKE(LAK3) til AWG
ƒ0.42516
1 LAKE(LAK3) til BBD
$0.4724
1 LAKE(LAK3) til BAM
KM0.392092
1 LAKE(LAK3) til BIF
Fr705.057
1 LAKE(LAK3) til BND
$0.302336
1 LAKE(LAK3) til BSD
$0.2362
1 LAKE(LAK3) til JMD
$37.888842
1 LAKE(LAK3) til KHR
948.593372
1 LAKE(LAK3) til KMF
Fr98.7316
1 LAKE(LAK3) til LAK
5,134.782506
1 LAKE(LAK3) til LKR
Rs71.445776
1 LAKE(LAK3) til MDL
L3.8973
1 LAKE(LAK3) til MGA
Ar1,045.130674
1 LAKE(LAK3) til MOP
P1.891962
1 LAKE(LAK3) til MVR
3.61386
1 LAKE(LAK3) til MWK
MK410.069182
1 LAKE(LAK3) til MZN
MT15.09318
1 LAKE(LAK3) til NPR
Rs33.285304
1 LAKE(LAK3) til PYG
1,686.9404
1 LAKE(LAK3) til RWF
Fr342.2538
1 LAKE(LAK3) til SBD
$1.93684
1 LAKE(LAK3) til SCR
3.384746
1 LAKE(LAK3) til SRD
$8.996858
1 LAKE(LAK3) til SVC
$2.06675
1 LAKE(LAK3) til SZL
L4.09807
1 LAKE(LAK3) til TMT
m0.8267
1 LAKE(LAK3) til TND
د.ت0.687342
1 LAKE(LAK3) til TTD
$1.599074
1 LAKE(LAK3) til UGX
Sh828.5896
1 LAKE(LAK3) til XAF
Fr131.7996
1 LAKE(LAK3) til XCD
$0.63774
1 LAKE(LAK3) til XOF
Fr131.7996
1 LAKE(LAK3) til XPF
Fr23.8562
1 LAKE(LAK3) til BWP
P3.146184
1 LAKE(LAK3) til BZD
$0.474762
1 LAKE(LAK3) til CVE
$22.150836
1 LAKE(LAK3) til DJF
Fr41.8074
1 LAKE(LAK3) til DOP
$14.649124
1 LAKE(LAK3) til DZD
د.ج30.602072
1 LAKE(LAK3) til FJD
$0.53145
1 LAKE(LAK3) til GNF
Fr2,053.759
1 LAKE(LAK3) til GTQ
Q1.809292
1 LAKE(LAK3) til GYD
$49.434298
1 LAKE(LAK3) til ISK
kr28.5802

LAKE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LAKE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell LAKE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om LAKE

Hvor mye er LAKE (LAK3) verdt i dag?
Live LAK3 prisen i USD er 0.2362 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAK3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAK3 til USD er $ 0.2362. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LAKE?
Markedsverdien for LAK3 er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAK3?
Den sirkulerende forsyningen av LAK3 er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAK3 ?
LAK3 oppnådde en ATH-pris på 1.898046926606538 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAK3?
LAK3 så en ATL-pris på 0.19592064264773057 USD.
Hva er handelsvolumet til LAK3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAK3 er $ 53.03K USD.
Vil LAK3 gå høyere i år?
LAK3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAK3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:04 (UTC+8)

LAKE (LAK3) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

