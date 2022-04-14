LAIKA (LAIKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LAIKA (LAIKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LAIKA (LAIKA) Informasjon First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. Offisiell nettside: https://laika.org/ Teknisk dokument: https://laika.org/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Kjøp LAIKA nå!

LAIKA (LAIKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LAIKA (LAIKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M All-time high: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 All-Time Low: $ 0.00000128002933487 $ 0.00000128002933487 $ 0.00000128002933487 Nåværende pris: $ 0.00000174 $ 0.00000174 $ 0.00000174 Lær mer om LAIKA (LAIKA) pris

LAIKA (LAIKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LAIKA (LAIKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAIKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAIKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAIKAs tokenomics, kan du utforske LAIKA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LAIKA Interessert i å legge til LAIKA (LAIKA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LAIKA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LAIKA på MEXC nå!

LAIKA (LAIKA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAIKA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAIKA nå!

LAIKA prisforutsigelse Vil du vite hvor LAIKA kan være på vei? Vår LAIKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAIKA tokenets prisforutsigelse nå!

