KulaDAO (KULA) Informasjon KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. Offisiell nettside: https://kula.com Teknisk dokument: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Blokkutforsker: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 Kjøp KULA nå!

KulaDAO (KULA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KulaDAO (KULA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B All-time high: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 All-Time Low: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 Nåværende pris: $ 0.50425 $ 0.50425 $ 0.50425 Lær mer om KulaDAO (KULA) pris

KulaDAO (KULA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KulaDAO (KULA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KULA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KULA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KULAs tokenomics, kan du utforske KULA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KULA Interessert i å legge til KulaDAO (KULA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KULA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KULA på MEXC nå!

KulaDAO (KULA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KULA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KULA nå!

KULA prisforutsigelse Vil du vite hvor KULA kan være på vei? Vår KULA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KULA tokenets prisforutsigelse nå!

