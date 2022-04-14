Kromatika (KROM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kromatika (KROM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kromatika (KROM) Informasjon Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Offisiell nettside: https://kromatika.finance Teknisk dokument: https://docs.kromatika.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 Kjøp KROM nå!

Kromatika (KROM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kromatika (KROM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 960.32K $ 960.32K $ 960.32K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 80.28M $ 80.28M $ 80.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M All-time high: $ 0.09099 $ 0.09099 $ 0.09099 All-Time Low: $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 Nåværende pris: $ 0.011962 $ 0.011962 $ 0.011962 Lær mer om Kromatika (KROM) pris

Kromatika (KROM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kromatika (KROM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KROM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KROM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KROMs tokenomics, kan du utforske KROM tokenets livepris!

Kromatika (KROM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KROM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KROM nå!

KROM prisforutsigelse Vil du vite hvor KROM kan være på vei? Vår KROM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KROM tokenets prisforutsigelse nå!

