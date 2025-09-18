Hva er Kroma (KRO)

As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Kroma Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kroma (KRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kroma (KRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kroma.

Sjekk Kromaprisprognosen nå!

Kroma (KRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kroma (KRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kroma (KRO)

Leter du etter hvordan du kjøperKroma? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kroma på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KRO til lokale valutaer

Prøv konverting

Kroma Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kroma, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

